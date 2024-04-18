بعد 8 مباريات.. زد يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الإسماعيلي

استعاد زد ذاكرة الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على الإسماعيلي في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية لحساب الجولة 18.

سجل ثنائية زد: أحمد صغيري وعبد الرحمن البانوبي فيما سجل أحمد الشيخ هدف الدراويش.

ولأول مرة يحقق زد الفوز في الدوري بعد غياب دام 8 جولات منذ الانتصار الأخير الذي تحقق ضد الداخلية في الجولة العاشرة.

فيما تكبد الإسماعيلي رابع هزيمة له على ملعبه هذا الموسم من أصل 10 مباريات.

الفوز رفع رصيد زد لـ 27 نقطة في المركز الخامس من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن إنبي الثاني.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر من 18 مباراة.

التشكيل

عاد إريك تراوري لتشكيل الإسماعيلي الأساسي حيث تواجد كجناح.

في المقابل أجرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد تغييرات شاملة في الهجوم حيث دفع بكل من مصطفى سعد وديلسون كاموني وبيتر موتوموسي، بدلا من ثنائية مصطفى زيكو وشادي حسين المعتادة.

وصف المباراة

تألق علي لطفي مبكرا في الدقيقة الثانية بالتصدي لتصويبة عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء وحوّلها لركنية مانعا استقبال الهدف الأول في اللقاء.

وفي الدقيقة 19 تقدم الضيوف بفضل تصويبة صاورخية من أحمد صغيري من خارج منطقة الجزاء على يمين أحمد عادل عبد المنعم.

وكاد محمد إسماعيل مدافع زد أن يسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 27 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للدراويش بعد عرضية مرت من الجميع.

وعزز عبد الرحمن البانوبي تقدم زد بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما تلقى بينية رائعة من مصطفى سعد أسكنها في الشباك من لمسة واحدة.

شوط أول انتهى بتقدم زد بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني شارك محمد زيدان بدلا من تراوري في هجوم الدراويش، ثم أجرى إيهاب جلال تغييرا جديدا في الدقيقة 62 بنزول أحمد الشيخ بدلا من زيدان.

وتألق علي لطفي في التصدي لتصويبة عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 70.

وأهدر البديل رأفت خليل فرصة زيادة النتيجة لزد في الدقيقة 71 بعدما سدد كرة بجوار القائم الأيسر عقب انفراده بمرمى الدراويش.

وفي الدقيقة 73 قلّص الشيخ النتيجة بتسديدة قوية بعد تمريرة من حمدي النقاز.

ويواصل الشيخ التألق مع الدراويش حيث سجل هدفين وصنع هدفا وتحصل على ركلة جزاء في 3 مباريات خاضها حتى الآن وشارك فيها كبديل.

وكاد رأفت خليل أن يسجل الهدف الثالث لزد برأسية بعد عرضية ماجاسا لكن كرته ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 82.

وتألق دفاع زد في التصدي لتسديدة الشيخ لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى علي لطفي في الدقيقة 85، وتمنع التعادل.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد ليعود زد مجددا للانتصارات.