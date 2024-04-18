بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون والخليج، بهدف لكل فريق، في الأسبوع 28 من الدوري السعودي.

سجل هدف التعاون عبد الفتاح آدم في الدقيقة 21، وتعادل الخليج في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق عون مطلق السلولي مدافع التعاون بالخطأ في مرماه.

ودفع بيدرو إيمانويل مدرب الخليج، بالمهاجم المصري محمد شريف أساسيا من بداية المباراة، قبل أن يستبدله في الدقيقة 65.

ورفع الخليج رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع التعاون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع.

وسجل شريف هذا الموسم 4 أهداف، وقدم مساهمتين في 26 مباراة شارك فيهم هذا الموسم مع فريقه الخليج.