انتهت الدوري الأوروبي - روما (2)-(1) ميلان.. الذئاب في المربع الذهبي
الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وفاز روما ذهابا بهدف دون رد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+3: الحكم يتراجع عن قراره ويكتفي بالبطاقة الصفراء.
ق 90+2: بطاقة حمراء جديدة بطرد ثيو هيرنانديز بعد تدخل قوي على الشعراوي
ق 84: جووول تقليص الفارق برأسية ماتيو جابيا بعد عرضية لياو
ق 61: توغل من يونس موسى وتسديدة تعلو العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لميلان بسبب وجود لمسة يد أولى على جيرو قبل مدافعي روما.
ق 40: خروج بن ناصر ومشاركة يوفيتش من أجل تعزيز الهجوم.
ق 32: بطاقة حمراء لزكي شيليك بعد تدخل قوي من الخلف على قدم رافائيل لياو
ق 27: إصابة روميلو لوكاكو ومشاركة تامي أبراهام
ق 22: جوووول ديبالا يسجل الثاني لروما
ق 20: تصويبة من لوفتس تشك ترتد من العارضة.
ق 12: جوووول مانشيني يسجل الأول لروما بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم
بداية اللقاء