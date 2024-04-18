انتهت الدوري الأوروبي - روما (2)-(1) ميلان.. الذئاب في المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز روما ذهابا بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: الحكم يتراجع عن قراره ويكتفي بالبطاقة الصفراء.

ق 90+2: بطاقة حمراء جديدة بطرد ثيو هيرنانديز بعد تدخل قوي على الشعراوي

ق 84: جووول تقليص الفارق برأسية ماتيو جابيا بعد عرضية لياو

ق 61: توغل من يونس موسى وتسديدة تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لميلان بسبب وجود لمسة يد أولى على جيرو قبل مدافعي روما.

ق 40: خروج بن ناصر ومشاركة يوفيتش من أجل تعزيز الهجوم.

ق 32: بطاقة حمراء لزكي شيليك بعد تدخل قوي من الخلف على قدم رافائيل لياو

ق 27: إصابة روميلو لوكاكو ومشاركة تامي أبراهام

ق 22: جوووول ديبالا يسجل الثاني لروما

ق 20: تصويبة من لوفتس تشك ترتد من العارضة.

ق 12: جوووول مانشيني يسجل الأول لروما بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم

بداية اللقاء