انتهت الدوري الأوروبي - روما (2)-(1) ميلان.. الذئاب في المربع الذهبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

ميلان - روما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز روما ذهابا بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: الحكم يتراجع عن قراره ويكتفي بالبطاقة الصفراء.

ق 90+2: بطاقة حمراء جديدة بطرد ثيو هيرنانديز بعد تدخل قوي على الشعراوي

ق 84: جووول تقليص الفارق برأسية ماتيو جابيا بعد عرضية لياو

ق 61: توغل من يونس موسى وتسديدة تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لميلان بسبب وجود لمسة يد أولى على جيرو قبل مدافعي روما.

ق 40: خروج بن ناصر ومشاركة يوفيتش من أجل تعزيز الهجوم.

ق 32: بطاقة حمراء لزكي شيليك بعد تدخل قوي من الخلف على قدم رافائيل لياو

ق 27: إصابة روميلو لوكاكو ومشاركة تامي أبراهام

ق 22: جوووول ديبالا يسجل الثاني لروما

ق 20: تصويبة من لوفتس تشك ترتد من العارضة.

ق 12: جوووول مانشيني يسجل الأول لروما بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم

بداية اللقاء

ميلان روما الدوري الأوروبي
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