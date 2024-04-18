18 إصابة في القوام المبدئي.. حسام حسن يطلب تقريرا من طبيب المنتخب قبل إعلان القائمة

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

طلب التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير الكرة تقريرا مفصل من محمد أبو العلا طبيب المنتخب عن حالة اللاعبين المصابين.

وبحسب ما أعلنه اتحاد الكرة فقد تعرض 18 لاعبا من القوام المبدئي للمنتخب لإصابات متفرقة خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك قبل معسكر المنتخب المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

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ويتضمن التقرير المطلوب من أبو العلا حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للملاعب وذلك قبل اختيار القائمة.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وجاءت قائمة اللاعبين المصابين في الدوريات الخارجية والدوري المصري كالتالي:

محمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

أحمد فتوح

محمد شكري

ياسر إبراهيم

علي جبر

أسامة جلال

أحمد أيمن منصور

محمود حمدي الونش

مروان عطية

إمام عاشور

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي شلبي

حسين الشحات

أحمد سيد زيزو

مروان حمدي

أحمد أمين قفة

حسام حسن منتخب مصر إبراهيم حسن
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