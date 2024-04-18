تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان
الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
أجرى دانييلي دي روسي تغييرا وحيدا في تشكيل روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
ويلتقي الفريقان في استاد الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بعد فوز الذئاب ذهابا 1-0.
ويبدأ إدواردو بوفي أساسيا في الوسط بدلا من براين كريستانتي.
فيما يقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان ومن خلفه الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش.
وجاء تشكيل روما
حراسة المرمى: ميل سيفلار
الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبيانزولا
الوسط: لورينزو بيليجريني – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي
الهجوم: ستيفان الشعراوي – روميلو لوكاكو – باولو ديبالا
وجاء تشكيل ميلان
حراسة المرمى: مايك ماينيان
الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز
الوسط: إسماعيل بن ناصر – يونس موسى – روبن لوفتس تشك
الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو
ويحتاج ميلان لفوز بفارق أكثر من هدف واحد، فيما يتأهل روما في حالة التعادل أو الفوز.