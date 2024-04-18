تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان

أجرى دانييلي دي روسي تغييرا وحيدا في تشكيل روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في استاد الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بعد فوز الذئاب ذهابا 1-0.

ويبدأ إدواردو بوفي أساسيا في الوسط بدلا من براين كريستانتي.

فيما يقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان ومن خلفه الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش.

وجاء تشكيل روما

حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبيانزولا

الوسط: لورينزو بيليجريني – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي

الهجوم: ستيفان الشعراوي – روميلو لوكاكو – باولو ديبالا

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – يونس موسى – روبن لوفتس تشك

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

ويحتاج ميلان لفوز بفارق أكثر من هدف واحد، فيما يتأهل روما في حالة التعادل أو الفوز.