تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

جانلوكا مانشيني - روما - ميلان

أجرى دانييلي دي روسي تغييرا وحيدا في تشكيل روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في استاد الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بعد فوز الذئاب ذهابا 1-0.

ويبدأ إدواردو بوفي أساسيا في الوسط بدلا من براين كريستانتي.

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فيما يقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان ومن خلفه الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش.

وجاء تشكيل روما

حراسة المرمى: ميل سيفلار

الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبيانزولا

الوسط: لورينزو بيليجريني – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي

الهجوم: ستيفان الشعراوي – روميلو لوكاكو – باولو ديبالا

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – يونس موسى – روبن لوفتس تشك

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

ويحتاج ميلان لفوز بفارق أكثر من هدف واحد، فيما يتأهل روما في حالة التعادل أو الفوز.

ميلان روما الدوري الأوروبي
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