منتخب مصر يتعادل مع تونس بدورة شمال إفريقيا للناشئين

تعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 أمام تونس في المباراة الأولى بدورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في الجزائر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم نسور قرطاج في الدقيقة الرابعة سلجها اللاعب قصي معشة، حتى نجح الفراعنة في التعادل بالدقيقة 69، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتستضيف الجزائر، دورة شمال إفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل الجارى بمشاركة منتخبات المغرب ومصر وتونس وليبيا إلى جانب الجزائر.

ويخوض كل منتخب 4 مباريات فى البطولة.

ويقود المنتخب المصري أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريا،

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام ليبيا، فيما يواجه منتخب تونس نظيره المغربي يوم السبت 20 إبريل.