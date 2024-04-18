منتخب مصر يتعادل مع تونس بدورة شمال إفريقيا للناشئين

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:08

كتب : FilGoal

مباراة مصر وتونس 2007 بدورة شمال إفريقيا

تعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 أمام تونس في المباراة الأولى بدورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في الجزائر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم نسور قرطاج في الدقيقة الرابعة سلجها اللاعب قصي معشة، حتى نجح الفراعنة في التعادل بالدقيقة 69، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتستضيف الجزائر، دورة شمال إفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل الجارى بمشاركة منتخبات المغرب ومصر وتونس وليبيا إلى جانب الجزائر.

أخبار متعلقة:
جمال علام رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم أبو الوفا: كان علينا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة شمال إفريقيا للشباب كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا

ويخوض كل منتخب 4 مباريات فى البطولة.

ويقود المنتخب المصري أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريا،

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام ليبيا، فيما يواجه منتخب تونس نظيره المغربي يوم السبت 20 إبريل.

منتخب مصر أحمد الكأس مصر وتونس دورة شمال إفريقيا
نرشح لكم
الأهلي يطالب كاف بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) زد.. الشوط الثاني التشكيل - عاطف وياسر أساسيان مع فيوتشر.. وتيري وعمرو جمال يقودان هجوم فاركو التشكيل - تراوري في هجوم الإسماعيلي.. وتغييرات شاملة في هجوم زد التعادل الخامس بينهما.. الاتحاد يتقاسم النقاط مع سيراميكا في الدوري البنك الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي خبر في الجول – تأكد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي رسالة حسام عاشور إلى الخطيب وجماهير الأهلي.. ونصيحة لإمام
أخر الأخبار
تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يتعادل مع تونس بدورة شمال إفريقيا للناشئين 31 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يطالب كاف بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (2)-(0) فاركو.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) زد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك ينتصر على بطل الكونغو بفارق 7 أهداف في كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
دوري المحترفين - صعود كهرباء الإسماعيلية.. ومنتخب السويس يقترب من "صراع بطاقة الممتاز" ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية