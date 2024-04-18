تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام أتالانتا

يبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان على ملعب بيرجامو في إيطاليا بعد فوز أتالانتا ذهابا في إنجلترا بنتيجة 3-0.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول 3 تغييرات حيث دفع بكل من كودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي وألكسندر أرنولد أساسيين في اللقاء اليوم.

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وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

ويسعى الريدز لقلب النتيجة أمام الفريق الإيطالي من أجل خطف بطاقة المربع الذهبي.

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