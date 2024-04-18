تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي
الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:01
كتب : FilGoal
يبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع الدوري الأوروبي.
ويلتقي الفريقان على ملعب بيرجامو في إيطاليا بعد فوز أتالانتا ذهابا في إنجلترا بنتيجة 3-0.
وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول 3 تغييرات حيث دفع بكل من كودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي وألكسندر أرنولد أساسيين في اللقاء اليوم.
وجاء تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – أندرو روبرتسون
الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر
الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح
ويسعى الريدز لقلب النتيجة أمام الفريق الإيطالي من أجل خطف بطاقة المربع الذهبي.
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي - روما (1)-(0) ميلان.. جووووول مانشيني الأول مباشر الدوري الأوروبي - أتالانتا (0)-(1) ليفربول.. جووووول صلاح تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان "متلازمة أبريل".. هل حسم مانشستر سيتي أمر الدوري الإنجليزي بالفعل؟ حوار في الجول - مشجع اختبأ داخل سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة بدون تذكرة كيكر: مدرب فرانكفورت قد يتعرض للإقالة في نهاية الموسم رئيس بايرن يؤكد مفاوضات عودة ناجلزمان روما يمدد عقد دي روسي