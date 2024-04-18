انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(2) زد.. فوز الضيوف
الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد زد في الجولة 18 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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ق 84: أحمد الشيخ يسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع وتمر بمحاذاة القائم لركنية
ق 80: رأسية ماجاسا ترتطم بالقائم لمرمى الإسماعيلي
ق 72: جووول تقليص الفارق أحمد الشيخ يواصل التألق ويسجل هدفا للإسماعيلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: بينية من مصطفى سعد لعبد الرحمن البانوبي الذي سدد على يمين الحارس مسجلا الثاني
ق 27: عرضية تمر من الجميع وتصل لمحمد إسماعيل الذي سدد كرة مرت بجوار القائم
ق 19: جووول أووول تصويبة صاروخية من أحمد الصغيري تسكن شباك الإسماعيلي
ق 2: عرضية من نادر فرج وتسديدة من عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء يبعدها علي لطفي لركنية ببراعة.
بداية اللقاء