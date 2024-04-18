كرة يد - الزمالك ينتصر على بطل الكونغو بفارق 7 أهداف في كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

فريق الزمالك لكرة يد

انتصر الزمالك على بي أم سي الكونغولي بنتيجة 26-19 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف مدينة وهران في الجزائر بطولة كأس الكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 15-7.

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وتعزز التقدم في الشوط الثاني وانتصر الأبيض بنتيجة 26-19.

وحاز محمود خليل "فلفل" جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الكؤوس نظام جديد بخلاف المتعارف عليه.

وجاء نظام البطولة:

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: (الأهلي المصري - شبيبة سكيكدة الجزائري - الأبيار الجزائري).

المجموعة الثانية: (ريد ستار الإيفواري - كايمان الكونغولي - أولمبيك عنابة الجزائري)

المجموعة الثالثة (جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - وفاق عين توتة الجزائري - البوليس الرواندي)

المجموعة الرابعة: (الزمالك المصري - الترجي التونسي - بي إم سي الكونغولي)

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.

وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.

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