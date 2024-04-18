دوري المحترفين - صعود كهرباء الإسماعيلية.. ومنتخب السويس يقترب من "صراع بطاقة الممتاز"

الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:50

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تأهل كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني إلى دوري المحترفين عن المجموعة الرابعة بعد الانتصار على اتحاد الشرطة بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى ٣٥ نقطة.

وتعرض المنافس الانتاج الحربي للهزيمة من إيسترن كومباني برباعية مقابل هدفين ليفقد بطاقة الصعود بعد توقف رصيده عند ٢٩ نقطة قبل الجولة الأخيرة للمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة تعادل منتخب السويس بقيادة سعد فاروق مع منافسه العبور سلبيا ليحافظ السويس على فارق ثلاث نقاط عن العبور، والمواجهات المباشرة تشير للتعادل بين الفريقين ولكن يتفوق منتخب السويس بفارق الأهداف العام ب٩ أهداف، ويواجه النصر في الجولة الأخيرة بينما يواجه العبور فريق المريخ البورسعيدي.

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ويحتاج السويس لنقطة أو الحفاظ على فارق الأهداف إذا تعرض للخسارة.

وينتظر بطل المجموعة الرابعة كهرباء الإسماعيلية نظيره بطل المجموعة الثالثة لخوض لقاء فاصل من أجل الصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

يذكر أن متصدري المجموعات الست في القسم الثاني (ب) يتأهلون لدوري المحترفين الموسم المقبل.

كما يتنافسون على بطاقة تأهل أخيرة للدوري الممتاز مع ثالث ترتيب القسم الثاني (أ)، حيث سيخوضون مباراة فاصلة لحسم 3 متأهلين لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

موقف المجموعات الـ 6

المجموعة الأولى

ديروط بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

المجموعة الثانية

الترسانة بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

سيلتقي الترسانة مع ديروط في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

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المجموعة الثالثة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين منتخب السويس والعبور في الجولة الأخيرة.

المجموعة الرابعة

كهرباء الإسماعيلية بطل المجموعة، وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

متصدر المجموعة الثالثة سيواجه كهرباء الإسماعيلية في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

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المجموعة الخامسة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين المنصورة والقزازين في الجولة الأخيرة.

المجموعة السادسة

المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بين سبورتنج والأولمبي في الجولة الأخيرة.

متصدر المجموعة الخامسة سيواجه متصدر السادسة في مباراة فاصلة والفائز بها يشارك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

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