كرة سلة - إيهاب أمين: مباراة أويلرز صعبة.. وننتظر دعم جماهير الأهلي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:39

كتب : حسام نور الدين

إيهاب أمين

أبدى إيهاب أمين لاعب الأهلي لكرة السلة اعتقاده أن الفريق جاهز لخوض منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL" التي تبدأ بمواجهة سيتي أويلرز الأوغندي.

وقال أمين في المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بالفوز ومواصلة المشوار والتأهل إلى النهائيات التي تقام في رواندا".

وأضاف "نتطلع للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي. الفريق الأوغندي لديه عناصر مميزة، وأي فريق يصل لتصفيات «BAL» لا بد أن يكون من الفرق القوية".

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وأكمل "اللاعبون شاهدوا أكثر من مباراة للفريق المنافس، والجميع في حالة تركيز لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز خلال مواجهة الغد".

وتابع "الأهلي يخوض منافسات هذه البطولة بحثًا عن تحقيق إنجاز جديد ويصبح أول فريق يحقق البطولة مرتين متتاليتين، بعدما حصد اللقب في منافسات البطولة العام الماضي في رواندا".

وواصل "مشددًا على أن الطموحات كبيرة لدى الجميع، لتحقيق نجاح أكبر والوصول إلى كأس العالم للأندية لكرة السلة هذا الموسم أيضًا. واختتم إيهاب تصريحاته، مطالبًا جماهير الأهلي بالحضور بكثافة في مدرجات صالة حسن مصطفى غدًا في مباراة الافتتاح ودعم الفريق".

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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