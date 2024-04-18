التشكيل - عاطف وياسر أساسيان مع فيوتشر.. وتيري وعمرو جمال يقودان هجوم فاركو

الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يبدأ أحمد عاطف وعلي ياسر في هجوم مودرن فيوتشر بمواجهة فاركو في لقاء الجولة 18 من الدوري المصري.

ويبدأ اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة في تمام السابعة مساءً.

في المقابل يقود سيف تيري وعمرو جمال هجوم فاركو.

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وجاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: عمرو السيسي – علي زعزع – محمد صادق

الهحوم: حساني إيموراني – أحمد عاطف – علي ياسر

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد عوض – ياسين السيد – أحمد البحراوي – جابر كامل

الوسط: شكري نجيب - محمود عماد – كينجسلي سوكاري – وليد علي فرج

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة,

الدوري المصري فاركو التشكيل مودرن فيوتشر
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