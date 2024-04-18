التشكيل - تراوري في هجوم الإسماعيلي.. وتغييرات شاملة في هجوم زد

عاد إريك تراوري لتشكيل الإسماعيلي الأساسي في مواجهة زد في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءً.

في المقابل أجرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد تغييرات شاملة في الهجوم حيث دفع بكل من مصطفى سعد وديلسون كاموني وبيتر موتوموسي، بدلا من ثنائية مصطفى زيكو وشادي حسين المعتادة.

ويأمل زد في تحقيق الفوز لأول مرة بعد 8 جولات دون فوز في الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومي

الوسط: عمر الساعي – هشام محمد – محمد مخلوف

الهجوم: إريك تراوري – نادر فرج – عبد الرحمن مجدي

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد رضا – مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد زكي

الوسط: أحمد الصغيري – معط ماجاسا – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى سعد – ديلسون كاموني – بيتر موتوموسي

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل زد المركز السابع برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.