التعادل الخامس بينهما.. الاتحاد يتقاسم النقاط مع سيراميكا في الدوري

تقاسم سيراميكا كليوباترا نقاط المباراة مع الاتحاد السكندري بالتعادل 1-1 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم سيراميكا بهدف أحمد ياسر ريان فيما سجل عمرو صالح هدف زعيم الثغر.

وارتقى الاتحاد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

فيما تعادل سيراميكا للمباراة الثالثة على التوالي وأصبح سادسا برصيد 24 نقطة.

وتعادل الفريقان للمرة الخامسة بينهما خلال 11 مواجهة جمعتهما في الدوري وكأس الرابطة.

التشكيل

بدأ أحمد قندوسي وأحمد ريان في التشكيل الأساسي لسيراميكا كليوباترا.

قاد مابولولو هجوم الاتحاد السكندري بجوار بنيامين بواتينج.

وصف المباراة

مرت أول ربع ساعة سلبية، وبدأ التهديد الحقيقة بتصويبة قوية من أحمد رمضان تصدى لها المهدي سليمان بثبات في الدقيقة 16.

وأهدر أحمد قندوسي فرصة التقدم لسيراميكا بعدما انفرد وسدد كرة علت العارضة في الدقيقة 29.

وتقدم سيراميكا بالهدف الأول عن طريق أحمد ياسر ريان الذي انفرد بعد حصوله على تمريرة بينية من محمد إبراهيم وسدد مسجلا الأول في اللقاء في الدقيقة 31.

جوووول ⚽️ أحمد ياسر ريان يستغل الخطأ الدفاعي ويسجل الهدف الأول لـ سيراميكا في مرمى الاتحاد السكندري 🔥 سيراميكا 1 : 0 الاتحاد pic.twitter.com/dVQizZBWkr — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 18, 2024

ورد الاتحاد بهدف التعادل بعد 5 دقائق عن طريق عمرو صالح الذي أرسل عرضية مرت من الجميع وتهادت في شباك محمد بسام.

جووووول عالمي لـ سيد البلد ⚽️😱 عمرو صالح يسجل هدف التعادل سريعاً للاتحاد في شباك سيراميكا 💥 سيراميكا 1 : 1 الاتحاد pic.twitter.com/hhMqKAOep7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 18, 2024

وكاد أحمد هاني أن يعيد التقدم لسيراميكا بتصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم.

في الشوط الثاني لم تشكل فرص الفريقين أي خطورة على مرمى المهدي أو بسام.

وهدد أجوستينو مابولولو مرمى بسام لكن دون أي خطورة في الدقيقة 74.

ورد محمد إبراهيم بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 78.

وهدد مروان عثمان مرمى الاتحاد بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمهدي سليمان في الدقيقة 88، لتنتهي بالتعادل بين الفريقين.