التعادل الخامس بينهما.. الاتحاد يتقاسم النقاط مع سيراميكا في الدوري

الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - المهدي سليمان

تقاسم سيراميكا كليوباترا نقاط المباراة مع الاتحاد السكندري بالتعادل 1-1 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم سيراميكا بهدف أحمد ياسر ريان فيما سجل عمرو صالح هدف زعيم الثغر.

وارتقى الاتحاد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - أوجستي يطالب جماهير الأهلي بحضور حملة الدفاع عن BAL "متلازمة أبريل".. هل حسم مانشستر سيتي أمر الدوري الإنجليزي بالفعل؟ كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على بطلات الكونغو في بداية كأس الكؤوس الإفريقية البنك الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي

فيما تعادل سيراميكا للمباراة الثالثة على التوالي وأصبح سادسا برصيد 24 نقطة.

وتعادل الفريقان للمرة الخامسة بينهما خلال 11 مواجهة جمعتهما في الدوري وكأس الرابطة.

التشكيل

بدأ أحمد قندوسي وأحمد ريان في التشكيل الأساسي لسيراميكا كليوباترا.

Image

قاد مابولولو هجوم الاتحاد السكندري بجوار بنيامين بواتينج.

Image

وصف المباراة

مرت أول ربع ساعة سلبية، وبدأ التهديد الحقيقة بتصويبة قوية من أحمد رمضان تصدى لها المهدي سليمان بثبات في الدقيقة 16.

وأهدر أحمد قندوسي فرصة التقدم لسيراميكا بعدما انفرد وسدد كرة علت العارضة في الدقيقة 29.

وتقدم سيراميكا بالهدف الأول عن طريق أحمد ياسر ريان الذي انفرد بعد حصوله على تمريرة بينية من محمد إبراهيم وسدد مسجلا الأول في اللقاء في الدقيقة 31.

ورد الاتحاد بهدف التعادل بعد 5 دقائق عن طريق عمرو صالح الذي أرسل عرضية مرت من الجميع وتهادت في شباك محمد بسام.

وكاد أحمد هاني أن يعيد التقدم لسيراميكا بتصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم.

في الشوط الثاني لم تشكل فرص الفريقين أي خطورة على مرمى المهدي أو بسام.

وهدد أجوستينو مابولولو مرمى بسام لكن دون أي خطورة في الدقيقة 74.

ورد محمد إبراهيم بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 78.

وهدد مروان عثمان مرمى الاتحاد بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمهدي سليمان في الدقيقة 88، لتنتهي بالتعادل بين الفريقين.

الاتحاد الدوري المصري سيراميكا
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (2)-(0) فاركو.. الشوط الثاني مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) زد.. الشوط الثاني التشكيل - عاطف وياسر أساسيان مع فيوتشر.. وتيري وعمرو جمال يقودان هجوم فاركو التشكيل - تراوري في هجوم الإسماعيلي.. وتغييرات شاملة في هجوم زد البنك الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي خبر في الجول – تأكد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) الاتحاد.. تعادل جديد رسالة حسام عاشور إلى الخطيب وجماهير الأهلي.. ونصيحة لإمام
أخر الأخبار
تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يتعادل مع تونس بدورة شمال إفريقيا للناشئين 30 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يطالب كاف بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (2)-(0) فاركو.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) زد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك ينتصر على بطل الكونغو بفارق 7 أهداف في كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
دوري المحترفين - صعود كهرباء الإسماعيلية.. ومنتخب السويس يقترب من "صراع بطاقة الممتاز" ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية