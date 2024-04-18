كرة سلة - أوجستي يطالب جماهير الأهلي بحضور حملة الدفاع عن BAL

الخميس، 18 أبريل 2024 - 17:56

كتب : حسام نور الدين

أوجستي بوش يحتفل بـ دوري المرتبط - كرة سلة

أبدى أوجستي بوش مدرب فريق الأهلي لكرة السلة اعتقاده أن الفريق جاهز لخوض منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

وقال أوجستي في المؤتمر الصحفي: "نستعد للحفاظ على اللقب الذي حققناه في الموسم الماضي، والفريق يعيش حالة عالية من التركيز الشديد".

وأضاف "جاهزون للمباراة الأولى أمام سيتي أويلرز الأوغندي، ونريد التتويج مرة أخرى بالبطولة".

وأكمل" أجرينا العديد من التدعيمات خلال الفترة الأخيرة، وضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة ولكن لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز".

وواصل "الأهلي يحترم جميع المنافسين، وفي نفس الوقت يبحث دائمًا عن الفوز دون النظر إلى الفريق المنافس".

واختتم "ننتظر جماهير الأهلي لدعم الفريق للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فتواجدهم في المدرجات يعد دافعًا كبيرًا للاعبين لتحقيق الفوز في جميع المباريات، والتأهل إلى نهائيات البطولة التي تقام في رواندا".

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

أوجستي الأهلي كرة سلة
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