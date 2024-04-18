كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على بطلات الكونغو في بداية كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 18 أبريل 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة يد

انتصرت سيدات الأهلي لكرة اليد على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 26-21 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية.

وتستضيف مدينة وهران بطولة كأس الكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وتتواجد سيدات الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من: (بريميرو دي أجوستو الأنجولي - دي جي إس بي الكونغولي - وفاق عين توتة الجزائري).

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وانتهى الشوط الأول بتفوق سيدات الأهلي بنتيجة 14-8.

وفي الشوط الثاني عززن التفوق بالفوز بفارق 5 أهداف في نهاية اللقاء.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الكؤوس نظام جديد بخلاف المتعارف عليه.

وجاء نظام البطولة:

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

وحققت سيدات الأهلي برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت على صالة الأهلي، بينما حقق فريق بترو دي لواندا لقب آخر نسختين.

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