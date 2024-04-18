البنك الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

محمد أبو جبل - منتخب مصر أمام كرواتيا

كشف نادي البنك الأهلي عن إصابة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ورغم إكمال أبو جبل لمباراة البنك الأهلي أمس الأربعاء ضد طلائع الجيش حتى نهايتها، لكن الحارس أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أشرف نصار رئيس البنك الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "إصابة محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي للركبة حسب الأشعة التي خضع لها اليوم الخميس".

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وأضاف "اللاعب سيخضع لأشعة جديدة بعد زوال الورم للتأكد من الإصابة مجددا".

رئيس البنك الأهلي أكمل "الإصابة تعد ضربة قوية للبنك الأهلي ولمنتخب مصر، كونه الحارس الأساسي لمنتخب مصر مؤخرا وليس للبنك الأهلي فقط".

نصار أتبع "وفي كل الأحوال، سنتكفل بعلاج أبو جبل خارج مصر وبأحدث الأساليب لتسريع عودته قدر الإمكان".

وأتم "البنك الأهلي يملك حسن شاهين في حراسة المرمى، وكذلك أحمد صبحي وهما حارسين جيدين، وسنستدعي حارس من قطاع الناشئين لإكمال الموسم".

محمد أبو جبل انضم لنادي البنك الأهلي قبل بداية الموسم الماضي، ليكون هو الحارس الأساسي للفريق منذ ذلك الحين.

وتواجد محمد أبو جبل في قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 للنسخة الثانية على التوالي، وليشارك في مباراتين بعد إصابة محمد الشناوي خلال البطولة.

أبو جبل حرس مرمى منتخب مصر في آخر مباراتين وديتين كذلك ضد كرواتيا، ونيوزلندا ضمن بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة ببطولة الدوري المصري، حافظ على نظافة شباكه في 4 منهم.

ويملك أبو جبل 12 مباراة دولية بقميص منتخب مصر منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأصيب أبو جبل في كرة مرتدة ضد طلائع الجيش أمس الأربعاء، خرج فيها أبو جبل من مرماه وأنقذها في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وذلك بعد دقائق قليلة من تصديه لركلة جزاء من يسري وحيد.

ورغم تألق أبو جبل خلال اللقاء، لكن طلائع الجيش حسم المباراة لصالحه بهدف من يسري وحيد.

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