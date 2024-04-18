خبر في الجول – تأكد إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي

تأكدت إصابة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وخضع شكري لأشعة ورنين مغناطيسي أكدا إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.