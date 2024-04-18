حوار في الجول - مشجع اختبأ داخل سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة بدون تذكرة

تسلل أحد مشجعي ريال مدريد الإسباني واختبأ داخل أحد الحمامات في ملعب سانتياجو برنابيو، وقضى ليلة كاملة في دورة المياه، من أجل حضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في واقعة غريبة.

وتواصل FilGoal.com مع المشجع صاحب الواقعة ليقترب أكثر عما فعله.

القصة

دخل المشجع الملعب قبل المباراة بيوم واحد كأحد الزوار في الجولات التي تقام للمشجعين في ملعب سانتياجو برنابيو، وقبل انتهاء الجولة دخل أحد دورات المياه، واختبأ بداخله حتى نهاية الجولة وانصراف جميع الموظفين، ثم قام بالانتقال إلى دورة مياه أخرى، وقضى الليلة فيه حتى اليوم التالي.

الغريب أنه لم يعلم أي موظف داخل الملعب بأمر المشجع، ومرت الليلة دون اكتشاف وجوده.

في اليوم التالي، خرج المشجع قبل موعد المباراة بوقت قصير، واندمج بين الجماهير دون أن يلاحظ أحد أنه يتواجد في الملعب منذ الليلة السابقة.

حضر المشجع المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وانصرف دون حدوث أي مشكلة.

عقب المباراة نشر المشجع مقطع فيديو يوثق فيه مراحل هذه المغامرة الغريبة بداية من الاستعداد لدخول الملعب في جولة المشجعين قبل المباراة بيوم واحد وحتى نهاية المباراة، مرورا بكيفية قضائه ليلة المباراة وحيدا داخل الملعب.

الحوار

- عرفنا بنفسك، من هو مشجع ريال مدريد صاحب واقعة الاختباء في سنتياجو برنابيو؟

أنا خافيير كاريتا، منتج سمعي بصري، عمري 28 عاما، أنا من جيرونا الكتالونية، وأعيش في مدريد منذ عشر سنوات.

درست الاتصال السمعي البصري وأعمل حاليًا في وكالات التسويق، أنا أعمل لحسابي الخاص وأعمل على مشاريع فيديو ثلاثية الأبعاد وأقوم بتسجيل وتحرير مقاطع الفيديو للأحداث.

في وقت فراغي أقوم بعمل مقاطع فيديو على قناة اليوتيوب، وأنا أسافر إلى كل مكان مع ريال مدريد. وذهبت في رحلة لمانشستر، لمشاهدة مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا.

- كيف جاءت فكرة الاختباء داخل الملعب من أجل حضور المباراة؟

جاءت الفكرة من زميل لم يكن لديه تذكرة وكنت أفكر في طرق تمكنه من التسلل لحضور المباراة.

قال لي، حسنًا، لن أفعل ذلك لأنني لن أفعل أي شيء غير قانوني، ما سأفعله هو أن أعطيك فكرة القدرة على التظاهر بالتسلل، لذلك كل شيء كان خياليا.

بقيت في حمام ميركادونا ويعتقد الناس أنه حمام ملعب سانتياجو برنابيو، لم أخالف القانون في أي وقت من الأوقات.

قضيت دقيقتين فقط خارج الحمام طوال الليل.

- هل قمت بأفعال غريبة مشابهة من قبل؟

هذه ليست المرة الأولى التي أخطأت فيها بهذه الطريقة، إنها المرة الرابعة! الخطأ الأول كان التسلل إلى ساحة انتظار السيارات أثناء بناء ملعب سانتياجو برنابيو.

الخطأ الثاني كان عندما قمت بوضع طيور البطريق في ملعب سانتياجو برنابيو، لقد أذهلت العالم.

المرة الثالثة تتعلق بكأس دوري أبطال أوروبا في متحف ريال مدريد، لقد صدقها العالم أيضًا.

وهذا هو الخطأ الرابع، التسلل إلى المباراة مجانًا.

- هل تلقيت أي تحذيرات أمنية من السلطات المحلية أو المسؤولين عن ملعب سانتياجو برنابيو؟

أعلم أن الأمن شاهد ذلك، لكنهم لم يخبروني بأي شيء حتى الآن. تسلمت تذكرة مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي بدون مشاكل أيضا.

هم يعرفونني بالفعل بعد المشاكل التي قمت بها من قبل.

- هل تنصح أي أحد بتكرار تجربتك؟

لا أنصح أحداً بفعل ذلك، لأنه سيتم القبض عليه، من الحماقة الاعتقاد أنهم لا يقومون بفحص الحمامات، من يظن ذلك فهو لا يفكر بمنطقية.