كيكر: مدرب فرانكفورت قد يتعرض للإقالة في نهاية الموسم

الخميس، 18 أبريل 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

آينتراخت فرانكفورت

أفادت جريدة كيكر أن هناك احتمالات لإقالة دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت مع نهاية الموسم.

ازدادت الشكوك حول مستقبل توبمولر بعد الأداء الضعيف لفرانكفورت في خسارته 3-0 أمام شتوتجارت بالدوري الألماني يوم السبت.

وأوضح التقرير أنه ليس هناك ما يضمن بقاء توبمولر في منصبه للموسم المقبل، حيث قد ينفد صبر فرانكفورت.

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سيصبح مستقبل توبمولر أكثر أمانًا إذا فاز بمزيد من المباريات وفعل ذلك من خلال لعب كرة قدم أفضل.

هذا الموسم، خرج فرانكفورت من كأس ألمانيا على يد ساربروكن وخسر في مواجهة سهلة مع يونيون سانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي.

لكنه لا يزال يحتل حاليًا المركز السادس في الدوري الألماني، وهو مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

في الصيف الماضي، أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تعيين توبمولر كمدير فني للفريق.

ووقع دينو على عقود تدريب الفريق الذي يضم عمر مرموش حتى عام 2026.

فرانكفورت عمر مرموش دينو توبمولر
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