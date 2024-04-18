رئيس أهلي جدة: فوجئت بتأجيل لقاء الهلال

أكد خالد العيسى رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة أنه فوجيء بقرار تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الهلال.

وكانت لجنة المسابقات، في الرابطة، قررت الأربعاء تأجيل مباراة أهلي جدة والهلال، بناءً على تأجيل مباراة الهلال والعين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من الثلاثاء 16 أبريل الجاري إلى الأربعاء 17، بسبب الحالة الجوية في الإمارات.

وقال العيسى عبر قناة السعودية الرياضية: "للأمانة فوجئت بقرار تأجيل مباراة الهلال ضدنا، لم نُبلغ به أو نُستشار به ولم يؤخذ رأينا به ولم تُطبق اللوائح والأنظمة بخصوص التأجيل".

وأكمل "بشكل رسمي لم يبلغونا، وأصدرنا بياناً رسمياً، وكنادِ ندعم جميع أندية الوطن وعلى أتم الاستعداد على التعاون مع الكل والجميع مع ما لا يتعارض مع نادينا وطموح مشجعينا".

وأضاف "تأجيل المباراة بهذا الشكل به إضرار لأهلي جدة، فجدول المباريات مضغوط بشكل كبير، كما أن هذه المباراة تهمنا أكثر من الهلال".

وأردف "نحن نقاتل للحصول على المقعد الآسيوي وكل مباراة نخوضها نلعبها كمباراة نهائية حتى نحصد الحد الأدنى من المكتسبات خلال الموسم الحالي".

وتابع "الهلال له مكتسبات يبحث عنها وهذا حق مشروع ونحن كذلك من مصلحتنا خوض المباراة في وقتها أو يكون التأجيل بحسب اللوائح لمدة 24 ساعة فقط ولكن أن يذهب لهذا الموعد".

وأتم "حقنا نلعب مبارياتنا وفقا للجدول والنادي خلفه إدارة تحفظ مصالحه ولا تتهاون".