رسالة حسام عاشور إلى الخطيب وجماهير الأهلي.. ونصيحة لإمام

الخميس، 18 أبريل 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - حسام عاشور - وليد سليمان - الأهلي

وجه حسام عاشور قائد الأهلي السابق رسالة إلى جماهير النادي ومحمود الخطيب رئيس الناي.

وتمنى عاشور ألا يحزن أي شخص منه بسبب طريقة رحيله من النادي الأهلي.

وقال حسام عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس: "تواجدت بالنادي الأهلي في رمضان وكنت سعيد جدا باستقبال الأعضاء والعمال لي وتذكرت أيامي السعيدة في النادي والجميع أبلغني أن ذلك هو بيتي ويجب تواجدي هنا باستمرار".

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وأضاف "حصلت على 39 بطولة مع الأهلي وكقائد تسلمت أكثر من لقب وربنا كرمني على إصراري وعزيمتي".

ووجه عاشور رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي قائلا: "أحبك وأقدرك جدا وأنت تعلم ذلك منذ تواجدي كلاعب وطالما استفدت من خبراته، وأقول له الجميع يخطيء وربما لا يكون عن عمد".

وشدد "إذا كنت سأطلب طلبا من جماهير الأهلي، ألا يكون أي شخص حزين مني، فجمهور الأهلي رقم 1 عربيا وبالنسبة لي هو الأول عالميا وطالما دعمني وساندني وهم جماهير عظيمة".

أما عن رأيه في الفريق حاليا أوضح "أرى أن الأهلي في أزمة فنية حاليا ويحتاج أن يكون هناك إصرار أكثر من ذلك من اللاعبين وفعل ما بوسعهم للعودة إلى أقصى مستوياتهم".

وكشف عاشور "فايلر بعد فترة من تولي قيادته للأهلي أبلغني أن الجميع يتحدث عن تقديمي تاريخ مع النادي فسألني حصلت على كم بطولة؟ أجبت 36 وقتها فكان رده (مش هتعتزل بقى؟) فشعرت إنها رسالة منه".

أما عن رأيه في إمام عاشور فأجاب "هو لاعب كبير ولا يزال أمامه الكثير مع الأهلي، تحدثت معه من قبل ونصحته بالحذر لأنه يضع نفسه في مواقف قد تجعله يتعرض للإصابة وهو ما حدث بالفعل مع منتخب مصر".

وتابع "نعم أشعر أنني أستحق فرصة ثانية مع الأهلي مثلما حدث مع إمام عاشور".

وواصل "تعرضت للظلم كثيرا خلال مسيرتي مع الأهلي بسبب نقد من وجهة نظري كان قاسيا، وبكيت أكثر من مرة بسبب ذلك".

وأضاف قائد الأهلي السابق "نعم أشعر بالندم على طريقة إنهاء علاقتي مع الأهلي".

واختتم عاشور تصريحاته بالحديث عن إمكانية العمل في النادي الأهلي قائلا "لا يمكن لأحد رفض ذلك وبالتأكيد أوافق".

الأهلي حسام عاشور
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