الأهلي يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة محليا وقاريا

الخميس، 18 أبريل 2024 - 15:36

كتب : حسام نور الدين

جماهير الأهلي في مباراة فيوتشر

خاطب النادي الأهلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة في المباريات المحلية والإفريقية.

وأرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابا خلال الساعات الماضية إلى أشرف صبحي وزير الرياضة لحضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة في المباريات المحلية والإفريقية.

ويطالب الأهلي بدء الحضور بالسعة الكاملة من لقاء مازيمبي الكونغولي المقرر له يوم الجمعة 26 من أبريل الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد الأهلي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات وما تبذله من جهد في هذا الشأن.

وأعرب النادي الأهلي على استعداده للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الثالثة من عصر السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية بعد رحلة طيران استغرقت ما يقارب من 7 ساعات.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في الكونغو.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

بينما الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

الأهلي وزير الرياضة جماهير الأهلي أشرف صبحي
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