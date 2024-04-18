التشكيل - قندوسي وريان أساسيان مع سيراميكا كليوباترا.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد

الخميس، 18 أبريل 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - صديق أوجولا

يبدأ أحمد قندوسي وأحمد ريان في التشكيل الأساسي لسيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

بينما يقود مابولولو هجوم الاتحاد السكندري بجوار بنيامين بواتينج.

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ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا ثامنا برصيد 23 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب – إسلام أبو سليمة – سيف تقا – ناصر ناصر

الوسط: عمرو صالح - مصطفى إبراهيم – خالد الغندور

الهجوم: بنيامين بواتينج - أجوستينو مابولولو – أحمد عادل

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