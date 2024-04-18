اسكواش - بمشاركة 96 لاعبا من 22 دولة تنطلق منافسات بطولة الجونة

تستعد مدينة الجونة لاستضافة النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الثمانية الكبرى في موسم الاسكواش.

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وتقام البطولة بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بتنظيم شركة ievents.

وتأتي تلك البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار.

ويشارك أبطال مصر المصنفين في البطولة مثل علي فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن وعلى مستوى السيدات نور الشربيني ونوران جوهر ونور الطيب.

وتشارك 22 دولة مختلفة في منافسات البطولة بأكثر من 96 لاعبا مصنفين عالميا.

وتبلغ جوائز بطولة الجونة هذا الموسم إجمالي جوائز مالية بقيمة 350 ألف دولار.

وكان قد تم إدراج بطولة الاسكواش في الأولمبياد عام 2028 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.