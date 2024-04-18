رئيس بايرن يؤكد مفاوضات عودة ناجلزمان

آكد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن ناديه يتفاوض مع يوليان ناجلزمان مدرب المنتخب الألماني من أجل العودة لقيادة الفريق.

وقررت إدارة بايرن ميونيخ، رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري بعد النتائج السلبية للفريق خلال هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا أعرف متى سيتخذ ناجلزمان قراره بشأن تدريب بايرن".

وأضاف "بقدر ما أعرف، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مهتم باستمراره أيضًا. سنرى".

وتابع "لقد قال ماكس إيبرل مدير النادي إننا نجري بالفعل مناقشات مع عدد قليل من المرشحين".

وأقالت إدارة بايرن ناجلسمان في أواخر مارس 2023، بناء على قرار من الرئيس التنفيذي السابق أوليفر كان، والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش، بعد نتائج الفريق السلبية في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

ونجح ناجلزمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على حساب فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر للمانشافت.

وذكرت صحيفة بيلد، أن ناجلزمان لا يمانع العودة لبايرن ميونيخ من جديد، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على عقد جديد، حيث تم إنهاء عقده الماضي والذي كان ساريا في الأصل حتى عام 2026.

وعلى الجانب الآخر، يريد الاتحاد الألماني لكرة القدم، الإسراع في المحادثات مع ناجلزمان لتمديد تعاقده لما بعد بطولة يورو 2024، في ظل تحسن أداء المنتخب، والدفع بوجوه جديدة.

وتولى ناجلزمان مسؤولية المانشافت سبتمبر 2023 خلفا لهانز فليك، وذلك بعقد يمتد حتى يورو 2024 بشكل مبدئي.

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