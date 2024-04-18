موعد مران الأهلي الأول في الكونغو.. والكشف عن تطورات حالة المصابين

يؤدي فريق الأهلي تدريبه الأول في الكونغو على ملعب مازيمبي استعدادا للمواجهة بين الفريقين.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الثالثة من عصر السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالملعب الذي تقام عليه المباراة في تمام الرابعة عصرا، ويبعد الملعب ما يقرب من 25 دقيقة عن مقر إقامة الفريق.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق تطورات حالة المصابين بالفريق عبر موقع النادي الرسمي.

وبات بيرسي تاو جاهزا لخوض المباريات بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به إذ كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في إبعاده عن المباريات الأخيرة.

وأوضح طبيب الأهلي أن الثنائي إمام عاشور ومروان عطية يواصل أداء البرنامج العلاجي ويخضع لإجراء أشعة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى إمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

أما حسين الشحات فيواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم للحفاظ على لياقته إذ تعرض لإصابة بشرخ في عظمة الوجه.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية بعد رحلة طيران استغرقت ما يقارب من 7 ساعات.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في الكونغو.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

بينما الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست - وسام أبو علي - بيرسي تاو.