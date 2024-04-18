كيميتش: هدفي في أرسنال هو الأهم خلال مسيرتي

وصف يوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ هدفه أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا بأنه أهم هدف في مسيرته.

وحسم بايرن ميونيخ تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراة الإياب على أرسنال 1-0 بعد التعادل في الذهاب 2-2، وسجل كيميتش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 برأسية رائعة.

وقال كيميتش في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "هدفي في شباك أرسنال هو أهم هدف في مسيرتي. إنه شعور جيد للغاية أن تسجل مثل هذا الهدف المهم أمام جماهيرنا في ليلة مثل هذه الليلة".

وأضاف "كان علي أن أستمع إلى الكثير من الانتقادات هذا الموسم، لم أتلق سوى القليل من الدعم، لكن هذا يثبت أن العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا، هذه هي اللحظات التي تعمل من أجلها وقد عملنا بجد من أجل ذلك".

وتابع "أنا فخور جدا بما انتهت إليه مباراتنا ضد أرسنال، سعيد بالهدف وتأهلنا إلى نصف النهائي".

وواصل "لقد كانت مباراة مذهلة، خاصة في الشوط الثاني بالتحديد، كان بإمكاننا تسجيل هدف أو أكثر".

وشدد النجم الألماني "في النهاية إذا نظرت إلى المباراتين، ستجد أن تأهلنا عن جدارة واستحقاق".

وأتم "سنركز على الدور نصف النهائي، ثم سنرى ما سيحدث".

ويلعب بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتقام مباراة الذهاب في ألمانيا يوم 30 أبريل الجاري، بينما الإياب في مدريد يوم 7 مايو المقبل.

video:1