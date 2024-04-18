مدافع سيتي: لن نكن في يومنا أمام ريال مدريد.. سننظر إلى ما هو قادم هذا الموسم

يؤمن روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بأن فريقه لم يكن في يومه أمام ريال مدريد ولذلك خسر فرصة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة، وذلك بعد مواجهة درامية وطويلة بينهما امتدت إلى ركلات الترجيح.

وقال دياز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أعرف ماذا أقول حقا، توديع دوري أبطال أوروبا أمر محبط، من الصعب قبول هذا".

وأضاف "سيطرنا على مجريات المباراة، لكن في النهاية، ذهبنا إلى ركلات الترجيح، حاولنا فعل كل شيء لتجنب الذهاب إلى ركلات الترجيح لأن هذا ما كانوا يريدونه".

وتابع "أعتقد أنه لم يكن يومنا، لقد خلقنا بعض الفرص، في بعض الأحيان تدخل الكرة، وفي بعض الأحيان لا تدخل، لكن، علينا الآن أن ننظر إلى ما هو قادم في الموسم".

وأتم الدولي البرتغالي "لن يكون لدينا الكثير من الوقت للراحة في هذا الجزء المزدحم من الموسم، خاصة وأننا نصارع من أجل تحقيق لقبين مهمين".

مانشستر سيتي يستعد لملاقاة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خلال أيام.

كما يصارع على لقب الدوري، إذ يحتل الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

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