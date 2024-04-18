روما يمدد عقد دي روسي

قرر نادي روما تمديد عقد مدربه دانييلي دي روسي لفترة أطول، بعدما تولى تدريب الفريق لنهاية الموسم فقط.

في يناير الماضي، تولى دي روسي مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونشر نادي روما بيانا على لسان مالكا النادي دان وريان فريدكين وجاء على النحو التالي:

"بعد الاجتماع مع دانييلي دي روسي، يسعدنا أن نعلن أنه سيستمر كمدرب لفريق روما بعد هذا الموسم وفي المستقبل القريب".

"في فترة عمله القصيرة كمدرب للفريق، فإن التأثير الإيجابي الذي أحدثته قيادته على النادي بأكمله قد ظهر جليا".

"يقود دانييلي الفريق باحترام وشجاعة، في حين أن قوته وإيمانه العميق بالنادي يتوافقان حقًا مع قيم روما والمدينة والمشجعين الذين لا مثيل لهم".

"سنواصل العمل معًا بأقصى ما نستطيع لتحقيق المستقبل الذي تستحقه جماهير روما".

"لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة لبناء مشروع طويل الأمد مع دانييلي".

حين تولى دي روسي المهمة كان روما يحتل في المركز التاسع في الدوري. لكنه يحتل المركز الخامس حاليا.

وحقق دي روسي 8 انتصارات من أصل 11 مباراة قاد فيها روما بالدوري الإيطالي.

ويستعد روما لاستضافة ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

يذكر أن روما فاز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل على ملعب سان سيرو.

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