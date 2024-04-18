النصر لرابطة الدوري السعودي: لماذا تغيرت مواقفكم.. خسارتنا أمام الاتفاق بسببكم

الخميس، 18 أبريل 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر قبل لقاء الاتحاد

أعلن نادي النصر السعودي اعتراضه على قرار رابطة الدوري السعودي بتأجيل لقاء أهلي جدة والهلال ضمن الجولة 28 من المسابقة.

وكانت لجنة المسابقات، في الرابطة، قررت الأربعاء تأجيل مباراة أهلي جدة والهلال، بناءً على تأجيل مباراة الهلال والعين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من الثلاثاء 16 أبريل الجاري إلى الأربعاء 17، بسبب الحالة الجوية في الإمارات.

وبذلك انضم النصر إلى أهلي جدة واتحاد جدة في الاعتراض على قرار التأجيل.

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وأوضح النصر في بيانه أن النادي أرسل خطابا إلى الرابطة يطالبها فيه بالالتزام بموافقها السابقة طوال الموسم الجاري فيما يخص طلبات تأجيل المباريات.

وأشار الخطاب إلى رفض طلب النادي، مطلع الموسم، تأجيل مباراة فريقه مع الاتفاق، في 14 أغسطس الماضي، التي سبقها، في 12 منه، خوضه نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية مع الهلال.

وحسب البيان، تحجّجت الرابطة آنذاك باعتمادها أجندة الموسم وباتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية.

واضطر الفريق إلى إراحة عددٍ من لاعبيه الأساسيين، الذين فازوا بعد نهائيّ دام 120 دقيقة باللقب العربي. وكانت مباراة الاتفاق، ضمن الجولة الأولى، أسفرت عن خسارة النصر المنقوص من عددٍ من عناصره 1ـ2.

ولفت بيان النصر إلى مخالفة الرفض آنذاك البند 4 من المادة 9 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري التي تنص على أن "تلتزم إدارة المسابقة بمنح كل نادٍ يومين راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية".

وفي اعتراضه على تأجيل الكلاسيكو، أرجع النصر احترامه رفض تأجيل لقائه مع الاتفاق وعدم التصعيد إلى ظنّه أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم.

وعدّ بيانُه الالتزامَ بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين أندية الدوري على رأس مسؤوليات الرابطة، وذكّر المسؤولين فيها بردِّهم على الطلب النصراوي ليلة المباراة النهائية للبطولة العربية.

وبحسب النادي، نص الردّ على ما يلي "وحرصًا من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في أجندة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم. وعليه، فإن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقًا".

وفي ختام بيانه، عبّر النصر عن استغرابه الشديد من تغيّر موقف الرابطة الآن.

واعترض أهلي جدة على القرار، وطلب التأجيل يومًا واحدًا، بحيث يُلعَب الكلاسيكو في 20 أبريل.

وعبّر اتحاد جدة، أيضًا، عن رفضه للخطوة، وعدّها متعارضةً مع عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى رفض الرابطة، بحجة عدم توفّر وقت في الأجندة، طلب النادي تأجيل مباراة فريقه مع ضمك، في الجولة الـ 16، قبل 4 أيام من ارتباطه بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، في 12 ديسمبر الماضي، علمًا أن نادي ضمك وافق، بحسب البيان الاتحادي، على التأجيل.

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