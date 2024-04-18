مواعيد مباريات الخميس 18 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري ومهمة صعبة لـ ليفربول

الخميس، 18 أبريل 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

ترينت أرنولد - ليفربول ضد فولام

يشهد اليوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

تقام مساء اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 18 بالمسابقة.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على سيراميكا كليوباترا في تمام الرابعة عصرا على استاد المقاولون العرب، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف مودرن فيوتشر فريق فاركو في تمام السابعة مساء على استاد السلام، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف الإسماعيلي فريق زد في تمام السابعة مساء على استاد الإسماعيلية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري السعودي

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ويحل فريق الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، ضيفا على التعاون في تمام الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 1.

الدوري الأوروبي

يدخل ليفربول مهمة صعبة بإياب ربع نهائي المسابقة عندما يحل ضيفا على أتالانتا.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الريدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما يستضيف روما فريق ميلان في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كأس شمال إفريقيا تحت 17 عاما

يلعب منتخب مصر تحت 17 عاما أمام تونس بافتتاح مواجهات البطولة في تمام السادسة مساء.

ليفربول الدوري الأوروبي أتالانتا
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