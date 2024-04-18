جوارديولا: فعلنا كل شيء لنفوز على ريال مدريد ولم يحدث ذلك

الخميس، 18 أبريل 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه قدم كل ما لديه خلال مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا إلا أنه لم يوفق.

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة، وذلك بعد مواجهة درامية وطويلة بينهما امتدت إلى ركلات الترجيح.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتمنى الفوز ولكن أقدم التهنئة إلى ريال مدريد، فعلنا كل شيء لذلك لست نادما على الإطلاق على أي شيء قمنا به".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: تألمنا كثيرا أمام سيتي وتوقعت الفوز بركلات الترجيح أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح

وأضاف "أقول دائما كمدرب الأمر يتعلق بتسجيل المزيد من الأهداف واستقبال أقل عدد من الفرص، وقد فعلنا كل شيء، لعبنا بشكل استثنائي ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز".

وواصل "يجب أن أشكر هؤلاء اللاعبين من أعماق قلبي بسبب الطريقة التي لعبوا بها، لكن كرة القدم تعني الفوز، ولم نفعل ما يكفي لكننا أيضا كنا استثنائيين".

وأكمل "في بعض الأحيان يمكنك الفوز بركلات الترجيح وأحيانا لا، ولكن في المباراة لم نستغل الفرص التي أيتحت لنا على الرغم من أننا دافعنا جيدا وأدى الجميع على مستوى عال".

وأتم تصريحاته "بيرناردو سيلفا قال إنه يريد تسديد ركلة ترجيح وهو لاعب يمكن الاعتماد عليه، ولكن يا لها من تسديدة".

ريال مدريد مانشستر سيتي جوارديولا
نرشح لكم
أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح توخيل: مواجهة أرسنال كانت أشبه بالشطرنج.. وبايرن ميونيخ استحق التأهل هاري كين: فوز لا يُصدق على أرسنال.. وسنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا آخر البطاقات الأوروبية.. سالزبورج يتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 العقدة مستمرة.. رأسية كيميتش تعيد بايرن لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال انتهت أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(0) أرسنال.. تأهل معتاد لـ البافاري انتهت أبطال أوروبا – سيتي (1) 3 - 4 (1) ريال مدريد.. الملكي إلى نصف النهائي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
جوارديولا: فعلنا كل شيء لنفوز على ريال مدريد ولم يحدث ذلك ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: تألمنا كثيرا أمام سيتي وتوقعت الفوز بركلات الترجيح ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بعثة الأهلي تصل إلى الكونغو الديمقراطية 2 ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: مواجهة أرسنال كانت أشبه بالشطرنج.. وبايرن ميونيخ استحق التأهل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيان أهلي جدة: قرار تأجيل مباراة الهلال "تعسفي ومرفوض" 2 ساعة | سعودي في الجول
هاري كين: فوز لا يُصدق على أرسنال.. وسنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة