جوارديولا: فعلنا كل شيء لنفوز على ريال مدريد ولم يحدث ذلك

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه قدم كل ما لديه خلال مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا إلا أنه لم يوفق.

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة، وذلك بعد مواجهة درامية وطويلة بينهما امتدت إلى ركلات الترجيح.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتمنى الفوز ولكن أقدم التهنئة إلى ريال مدريد، فعلنا كل شيء لذلك لست نادما على الإطلاق على أي شيء قمنا به".

وأضاف "أقول دائما كمدرب الأمر يتعلق بتسجيل المزيد من الأهداف واستقبال أقل عدد من الفرص، وقد فعلنا كل شيء، لعبنا بشكل استثنائي ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز".

وواصل "يجب أن أشكر هؤلاء اللاعبين من أعماق قلبي بسبب الطريقة التي لعبوا بها، لكن كرة القدم تعني الفوز، ولم نفعل ما يكفي لكننا أيضا كنا استثنائيين".

وأكمل "في بعض الأحيان يمكنك الفوز بركلات الترجيح وأحيانا لا، ولكن في المباراة لم نستغل الفرص التي أيتحت لنا على الرغم من أننا دافعنا جيدا وأدى الجميع على مستوى عال".

وأتم تصريحاته "بيرناردو سيلفا قال إنه يريد تسديد ركلة ترجيح وهو لاعب يمكن الاعتماد عليه، ولكن يا لها من تسديدة".