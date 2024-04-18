أنشيلوتي: تألمنا كثيرا أمام سيتي وتوقعت الفوز بركلات الترجيح

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لم يكن سهلا أمام مانشستر سيتي.

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة، وذلك بعد مواجهة درامية وطويلة بينهما امتدت إلى ركلات الترجيح.

ليضرب ريال مدريد موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، وهو الذي تغلب على أرسنال الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي عبر قناة بي إن سبورتس: "تألمنا كثيرا وعانينا كثيرا وفي بعض الأوقات كنا جيدين، دافعنا بشكل رائع لمدة 120 دقيقة والفريق ظهر بصلابة دفاعية مميزة قادتنا إلى نصف النهائي".

وأضاف "كلنا نعرف قوة وطريقة لعب مانشستر سيتي، ولكن الطابع الشخصي لريال مدريد كان موجودا في المباراة".

وأكمل "ذهبنا إلى ركلات الترجيح وبالتأكيد فيها حظ كبير وكنا محظوظين".

وواصل "توقعت الفوز في المباراة، بدأنا بالتسجيل ودافعنا بطريقة جيدة، بعدها سجلوا التعادل وآمنت باحتمال الوصول إلى ركلات الترجيح وبالفعل وصلنا لها وفزنا".

وبسؤاله عن الفوز باللقب رد قائلا: "الأمر صعب، أي فريق وصل لنصف النهائي يستحق ذلك ومواجهة بايرن ميونيخ ستكون صعبة مثل ربع النهائي ضد سيتي".

وأتم تصريحاته "لا نسبق الأمور، علينا أن نلعب المباراة ونأخذ الطريق خطوة بخطوة".