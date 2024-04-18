أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال إحباطه من توديع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ.

وخسر أرسنال بطاقة التأهل لنصف النهائي بالخسارة من بايرن 1-0 في الإياب و3-2 في مجموع المباراتين.

وقال أرتيتا عبر قناة TNT الإنجليزية: "محبطون للغاية، ولا أجد الكلمات المناسبة، علينا تخطي ذلك، حاولنا أمام فريق يمتلك الكثير من الخبرة والفوارق بيننا كانت صغيرة للغاية".

وأضاف "في بعض اللحظات كنا أفضل وجعلناهم يسجلوا هدفين ذهابا، وكانت هذه ميزة كبيرة لهم".

وواصل "اليوم لم يكن هناك أي هامش للخطأ، ارتكبنا خطأ وحيد في منطقة الجزاء تسبب في استقبال الهدف".

وتابع عن تطور الفريق: "لم نشارك في دوري الأبطال طيلة 7 سنوات، ومع العودة تريد المواصلة، والتأهل لنصف النهائي والنهائي، نرى فرق تأخذ 6-7 سنوات للوصول لهذه المرحلة، وكنا قريبين جدا جدا للغاية، هذه الحقيقة".

وأكمل عن صراع لقب الدوري الإنجليزي قائلا: "تتبقى 6 مباريات ونبتعد عن مانشستر سيتي بنقطتين، سيكون جدولا مزدحما للجميع، وعلينا أن ننسى الألم اليوم ونستفيق غدا ونعود بنفس الأسلوب، وآمل أن نفوز على ولفرهامبتون".

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وعاد البافاري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-20 عندما حققوا اللقب آنذاك.

وللمرة الثالثة يتأهل فريقان من ألمانيا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 2012-13 و2019-2020، حيث صعد رفقة غريمه بوروسيا دورتموند الذي تأهل سلفا على حساب أتليتكو مدريد.

وتواصلت عقدة أرسنال ضد بايرن ميونيخ حيث لم يستطع تخطيه في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال للمرة الخامسة.

وتأهل توماس توخيل المدير الفني لبايرن لنصف نهائي المسابقة مع 3 فرق مختلفة (بايرن وباريس سان جيرمان وتشيلسي) فقط يسبقه جوزيه مورينيو مع 4 فرق (بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد).

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال.