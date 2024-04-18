أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة، وذلك بعد مواجهة درامية وطويلة بينهما امتدت إلى ركلات الترجيح.

ريال مدريد تقدم بهدف سجله رودريجو، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي في مباراة العودة التي احتضنها ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك بعد نهاية الذهاب في مدريد 3-3.

لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة ريال مدريد في التأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 4-3.

ليضرب ريال مدريد موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، وهو الذي تغلب على أرسنال الإنجليزي.

أنشيلوتي لن ينام بعد عشاء الاحتفالات

ولم يتذوق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الهزيمة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعدما خرج أمامه في الموسم الماضي من نصف النهائي بالخسارة بربعاية أمام السماوي في مباراة العودة.

وسيحتفل أنشيلوتي بالفوز وسيبقى مستيقظا للساعات الأولى من صباح اليوم التالي بعد أن يتناول وجبة عشاء ثقيلة ضمن احتفالات فريقه بالتأهل.

وبسؤال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة هل تشعر بالقلق من مواجهة مانشستر سيتي في الاتحاد وستبقى مستيقظا ليلة المواجهة رد قائلا: "لا يوجد شيء يجعلني أسهر ولا أنام سوى وجبة عشاء ثقيلة".

وصف المباراة

كما كان متوقعا بدأت المباراة بضغط قوي من مانشستر سيتي وانطلق كيفين دي بروين من ناحية اليمين وأرسل عرضية خطيرة أمسك بها أندري لونين حارس ريال مدريد بثبات.

ورد ريال مدريد بتسديدة قوية من إدوارد كامافينجا مثل التي سجل منها في مباراة الذهاب، لكن الحارس إيدرسون أمسك بالكرة دون تردد.

وبهجمة مرتدة سريعة سجل ريال مدريد هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق البرازيلي رودريجو.

وجاء الهدف بعدما استلم بيلينجهام الكرة من تمريرة طويلة أمام منطقة الجزاء ثم مررها إلى فينيسيوس الذي أرسل عرضية قابلها رودريجو بتسديدة تصدى لها إيدرسون ثم عادت له ليسكنها الشباك.

بعد الهدف اندفع مانشستر سيتي للهجوم بكل قوة في محاولة لإحراز التعادل، وأرسل دي بروين عرضية أرضية اصطدمت بالدفاع وتابعها هالاند بضربة رأسية اصطدمت في العارضة وارتدت إلى بيرناردو سيلفا أمام المرمى قبل أن تصطدم به وتمر جوار القائم بغرابة.

وعاد ريال مدريد ليهدد مرمى مانشستر سيتي وأهدر فرصة الهدف الثاني بعد انطلاقة من فينيسيوس وتسديدة ارتدت إلى كارفاخال الذي تابع الكرة بتسديدة أخرى لكن جفارديول تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تصل إلى الشباك.

وواصل مانشستر سيتي الضغط بقوة وسدد كيفين دي بروين تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها لونين إلى ركلة ركنية.

وانطلق جاك جريليش نحو المرمى من تمريرة هالاند وسدد كرة قوية لكن أنطونيو روديجر تدخل معه في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية مانعا سيتي من إحراز التعادل.

وحصل داني كارفاخال مدافع ريال مدريد على بطاقة صفراء بعد عرقلة جريليش ليتأكد غيابه عن مباراة ذهاب نصف النهائي.

وكاد دي بروين أن يسجل التعادل وهذه المرة من ركلة ركنية نفذها مباشرة نحو المرمى، لكن لونين المتألق أبعدها إلى ركنية أخرى.

وأخيرا انتهى الشوط الأول بعد وابل من الهجمات لمانشستر سيتي بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي هجومه بقوة وتألق أندري لونين وأبعد ركنية خطيرة من دي بروين لتصل الكرة إلى جريليش الذي سدد بقوة وتصدى له لونين مجددا.

ووصلت الكرة إلى هالاند داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دي بروين ليتدخل معه ناتشو ويبعد الكرة ولكن نحو مرماه وكادت الكرة تعبر خط المرمى وتسفر عن هدف تعادل سيتي إلا أن ناتشو صحح موقفه وأبعدها من على الخط في الوقت المانسب.

ومرة أخرى نفذ كيفين دي بروين ركنية خطيرة أبعدها كامافينجا من أمام المرمى بعدما مرت الكرة من لونين.

وسدد جاك جريليش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن لونين واصل تألقه وتصدى لها ببراعة.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول بنزول جيرمي دوكو بدلا من جاج جريليش في الدقيقة 72.

وفور نزوله شكل جيرمي دوكو خطورة على ريال مدريد وساهم في تسجيل هدف تعادل مانشستر سيتي.

وأرسل دوكو عرضية أرضية سريعة من ناحية اليسار أبعدها روديجر لترتد إلى دي بروين الذي تابعها بتسديدة قوية في الشباك مسجلا هدف تعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 75.

وكاد دي بروين أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 78 بعدما سدد كرة قوية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها لونين وأبعدها عن مرماه.

وأجرى كارلو أنشيلوتي أول تبديلات ريال مدريد بنزول لوكا مودريتش بدلا من توني كروس في الدقيقة 79.

فرصة قتل المباراة

وأهدر كيفين دي بروين فرصة قتل المباراة وفوز مانشستر سيتي في الدقيقة 81 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى ليسدد بقوة أعلى العارضة بطريقة غريبة.

وشارك براهيم دياز بدلا من رودريجو في تبديل جديد لريال مدريد.

ومرة أخرى كاد سيتي أن يسجل هدف الفوز وهذه المرة من هالاند بعد متابعة لركنية بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق وتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول دفع جوارديولا بـ جوليان ألفاريز بدلا من هالاند في ثاني تبديلات مانشستر سيتي.

وواصل مانشستر سيتي سيطرته على اللعب والهجوم بقوة ولكن هجمات ريال مدريد المرتدة شكلت خطورة على مرمى السماوي.

وانطلق فينيسيوس نحو مرمى مانشستر سيتي مستغلا تقدم الدفاع إلا أن كايل ووكر عاد في الوقت المناسب وأفسد الهجمة عليه.

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 102 وشارك بدلا منه لوكاس فاسكيز.

وأهدر أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد فرصة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول، وذلك بعد عرضية من براهيم دياز قابلها بتسديدة قوية مرت جوار المرمى.

لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل 1-1.

وغادر كارفاخال الملعب في الدقيقة 110 بعدما اشتكى من الإصابة وشارك بدلا منه البرازيلي إيدير ميليتاو بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه منذ بداية الموسم.

وأجرى جوارديولا تبديل مزدوج في الدقيقة 112 وشارك ماتيو كوفاسيتش وجون ستونز بدلا من كيفين دي بروين ومانويل أكانجي.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل أيضا، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تفوق ريال مدريد بنتيجة 4-3.

وسجل لريال مدريد كل من جود بيلينجهام ولوكاس فاسكيز وناتشو وأنطونيو روديجر، وأهدر لوكا مودريتش.

بينما سجل لمانشستر سيتي كل من جوليان ألفاريز وفيل فودين وإيدرسون، وأهدر بيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش.

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