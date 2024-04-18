توخيل: مواجهة أرسنال كانت أشبه بالشطرنج.. وبايرن ميونيخ استحق التأهل

يرى توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أن مواجهة الإياب أمام أرسنال كانت أشبه بلعبة الشطرنج.

وحسم بايرن ميونيخ تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراة الإياب على أرسنال بهدف دون مقابل.

وسجل جوشوا كيميتش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 برأسية رائعة.

وقال توخيل للصحفين بعد اللقاء: "هذا الفوز يعني الكثير بالنسبة لي، الشوط الأول كان أشبه بلعبة الشطرنج، من يرتكب الخطأ الأول؟ ومن يقوم بالخطوة الأولى؟ لا أحد يريد ذلك".

وشدد مدرب بايرن ميونيخ "الشوط الثاني كان أفضل بكثير، أظهرنا شجاعة واستحقينا الفوز في النهاية".

وواصل توخيل "فخور بأداء الفريق وبشكل خاص بكونراد لايمار الذي كان مراقبا لأوديجارد، وكذلك نصير مزراوي كان جيدا جدا على اليسار".

واختتم توخيل تصريحاته "لكن كان واضح أننا لن نحقق ذلك إلا بجهد جماعي".

ويلعب بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتقام مباراة الذهاب في ألمانيا يوم 30 أبريل الجاري، بينما الإياب في مدريد يوم 7 مايو المقبل.