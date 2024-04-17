هاري كين: فوز لا يُصدق على أرسنال.. وسنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

هاري كين - جنابري - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

يأمل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه عقب تخطي أرسنال.

وانتصر بايرن ميونيخ إيابا على أرسنال وعاد لنصف نهائي الأبطال بعد غياب دام 3 مواسم.

وقال كين عبر قناة TNT الإنجليزية: "فوز لا يُصدق، مررنا بموسم صعب، علينا أن نقاتل في بعض الأحيان، وكنا نعرف إنه بإمكاننا إحداث الفارق مع جماهيرنا على ملعبنا".

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وأضاف "كانت مباراة صعبة، وكيميتش سجل هدفا رائعا. الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا إنجاز رائع لنا وعلينا الاستمتاع".

وأكمل "أعتقد أن في هذه المباريات يكون الشوط الأول مغلقا دائما، قلنا بين شوطي اللقاء أننا نريد زيادة استحوذنا على اللقاء ونكون أكثر حدّة".

وأردف "ارتدت كرتان من القائم والعارضة وكانا سيسهلا اللقاء لنا، لكن دائما تكون تلك المباريات صعبة وعليك فقط أن تعبرها".

وواصل "التوقعات هنا هو محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فزنا بلقب الدوري 11 عاما على التوالي وربما هناك بعض من الإيقاع المفقود".

وأتم "الآن سنستمتع بالفوز في اللقاء ونستعد لمباراة السبت المقبل".

وعاد البافاري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-20 عندما حققوا اللقب آنذاك.

وللمرة الثالثة يتأهل فريقان من ألمانيا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 2012-13 و2019-2020، حيث صعد رفقة غريمه بوروسيا دورتموند الذي تأهل سلفا على حساب أتليتكو مدريد.

وتواصلت عقدة أرسنال ضد بايرن ميونيخ حيث لم يستطع تخطيه في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال للمرة الخامسة.

وتأهل توماس توخيل المدير الفني لبايرن لنصف نهائي المسابقة مع 3 فرق مختلفة (بايرن وباريس سان جيرمان وتشيلسي) فقط يسبقه جوزيه مورينيو مع 4 فرق (بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد).

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.

بايرن ميونيخ هاري كين دوري أبطال أوروبا
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