آخر البطاقات الأوروبية.. سالزبورج يتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025

حجز ريد بول سالزبورج النمساوي بطاقة التأهل الأخيرة لقارة أوروبا لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

واستفاد بطل النمسا من تأهل بايرن ميونيخ الألماني على حساب أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وحجز تأهله عن طريق التصنيف الأوروبي.

ويتأهل من قارة أوروبا 12 فريقا، هم 4 فرق أبطال أوروبا بالإضافة لـ 8 فرق عن طريق التصنيف.

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏 As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD — FIFA (@FIFAcom) April 17, 2024

وإليكم قائمة المتأهلين من قارة أوروبا

مانشستر سيتي الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

إنتر الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي

أتليتكو مدريد الإسباني

بنفيكا الإسباني

يوفنتوس الإيطالي

ريد بول سالزبورج النمساوي

We're coming to America 🇺🇲 pic.twitter.com/0cjhKYEoRD — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 17, 2024

وحتى الآن تأهل 24 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج (عن طريق التصنيف الأوروبي)

Ulsan HD FC have joined Al Hilal and Urawa Red Diamonds in qualifying for #MCF25! 💫 👀 Only one more AFC spot remains... pic.twitter.com/b68NXOmuyK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 17, 2024

الـ 8 مقاعد المتبقيين كالآتي:

- أفضل مركز إفريقي في التصنيف بعد تتويج الأهلي بلقبين آخر 4 نسخ.

- بطل إفريقيا 2024 (إذا حسم الأهلي اللقب مجددا يكون بالتصنيف)

- بطل آسيا 2024 (إذا كان الهلال أو أوراوا يتم اختياره بالتصنيف)

- بطل كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)