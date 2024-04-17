آخر البطاقات الأوروبية.. سالزبورج يتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 23:23

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

حجز ريد بول سالزبورج النمساوي بطاقة التأهل الأخيرة لقارة أوروبا لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

واستفاد بطل النمسا من تأهل بايرن ميونيخ الألماني على حساب أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وحجز تأهله عن طريق التصنيف الأوروبي.

ويتأهل من قارة أوروبا 12 فريقا، هم 4 فرق أبطال أوروبا بالإضافة لـ 8 فرق عن طريق التصنيف.

أخبار متعلقة:
برشلونة لن يشارك.. أتليتكو مدريد يضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 الـ 21.. يوفنتوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد هدية إقصاء برشلونة لـ نابولي موتسيبي: سنتجنب تكرار تجربة الكاميرون المؤلمة.. ونتواصل مع فيفا لأجل نسخة 2025 إنفانتينو يهنئ الأهلي لتأهله إلى كأس العالم للأندية 2025

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

وإليكم قائمة المتأهلين من قارة أوروبا

مانشستر سيتي الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

إنتر الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي

أتليتكو مدريد الإسباني

بنفيكا الإسباني

يوفنتوس الإيطالي

ريد بول سالزبورج النمساوي

وحتى الآن تأهل 24 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج (عن طريق التصنيف الأوروبي)

الـ 8 مقاعد المتبقيين كالآتي:

- أفضل مركز إفريقي في التصنيف بعد تتويج الأهلي بلقبين آخر 4 نسخ.

- بطل إفريقيا 2024 (إذا حسم الأهلي اللقب مجددا يكون بالتصنيف)

- بطل آسيا 2024 (إذا كان الهلال أو أوراوا يتم اختياره بالتصنيف)

- بطل كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

كأس العالم للأندية ريد بول سالزبورج
نرشح لكم
جوارديولا: فعلنا كل شيء لنفوز على ريال مدريد ولم يحدث ذلك أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح توخيل: مواجهة أرسنال كانت أشبه بالشطرنج.. وبايرن ميونيخ استحق التأهل هاري كين: فوز لا يُصدق على أرسنال.. وسنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا العقدة مستمرة.. رأسية كيميتش تعيد بايرن لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال انتهت أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(0) أرسنال.. تأهل معتاد لـ البافاري انتهت أبطال أوروبا – سيتي (1) 3 - 4 (1) ريال مدريد.. الملكي إلى نصف النهائي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
جوارديولا: فعلنا كل شيء لنفوز على ريال مدريد ولم يحدث ذلك ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: تألمنا كثيرا أمام سيتي وتوقعت الفوز بركلات الترجيح ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: لا أجد الكلمات المناسبة.. وسيكون جدول الدوري الإنجليزي مزدحما 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بعثة الأهلي تصل إلى الكونغو الديمقراطية 2 ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي سيبقى مستيقظا بعد عشاء الاحتفالات الثقيل.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي بركلات الترجيح 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: مواجهة أرسنال كانت أشبه بالشطرنج.. وبايرن ميونيخ استحق التأهل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيان أهلي جدة: قرار تأجيل مباراة الهلال "تعسفي ومرفوض" 2 ساعة | سعودي في الجول
هاري كين: فوز لا يُصدق على أرسنال.. وسنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة