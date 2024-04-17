العقدة مستمرة.. رأسية كيميتش تعيد بايرن لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال

حصد بايرن ميونيخ بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال بهدف دون رد في لقاء الإياب من ربع النهائي على أليانز أرينا.

وسجل يوشوا كيميتش هدف اللقاء الوحيد.

ووصل البارفاري لنصف النهائي بنتيجة 3-2 بعدما تعادل ذهابا في ملعب الإمارات 2-2.

وعاد البافاري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-20 عندما حققوا اللقب آنذاك.

وللمرة الثالثة يتأهل فريقان من ألمانيا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 2012-13 و2019-2020، حيث صعد رفقة غريمه بوروسيا دورتموند الذي تأهل سلفا على حساب أتليتكو مدريد.

وتواصلت عقدة أرسنال ضد بايرن ميونيخ حيث لم يستطع تخطيه في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال للمرة الخامسة.

وتأهل توماس توخيل المدير الفني لبايرن لنصف نهائي المسابقة مع 3 فرق مختلفة (بايرن وباريس سان جيرمان وتشيلسي) فقط يسبقه جوزيه مورينيو مع 4 فرق (بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد).

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.



































التشكيل

قاد هاري كين هجوم بايرن ميونيخ، وتواجد المغربي نصير مزوراي كظهير أيسر.

في المقابل عاد جابريل ماجاليس لقيادة دفاع أرسنال، بينما بدأ كاي هافيرتز.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين كوّن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 6 أطلق هاري كين التسديدة الأولى والتي مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد جابريل مارتينيلي بتوغل داخل منطقة الجزاء لكن نوير خرج في الوقت المناسب ومنع الخطورة في الدقيقة 21.

وسنحت الفرصة الأخطر لبايرن في الدقيقة 23 بتسديدة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لمزراوي ارتطمت بقدم الدفاع ومرت بمحاذاة القائم وتحولت لركنية.

وتألق نوير مجددا في التصدي لتصويبة مارتن أوديجارد من خارج منطقة الجزاء مع الوصول لنصف ساعة من عمر اللقاء.

وأمسك نوير برأسية هافيرتز في الدقيقة 39 بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي الفريقين.

الشوط الثاني

على عكس الـ 45 دقيقة الأولى بدأ بايرن بشكل حماسي، وفي الدقيقة 47 اصطدمت رأسية ليون جوريتسكا بالعارضة وتابعها كيميتش بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر لرايا.

ظهر التوتر على لاعبي أرسنال جليا في الدقيقة 56 حيث مرر ساليبا كرة خاطئة لرايا خرجت لركنية رغم عدم وجود ضغط من أصحاب الأرض.

ضغط البافاري استمر وفي الدقيقة 63 أرسل رافائيل جيريرو عرضية متقنة من الجهة اليسرى واستغلها كيميتش القادم من الخلف غير المراقب برأسية قوية سكنت الشباك، معلنة تقدم بايرن ميونيخ.

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دفع أرتيتا بكل من جابريل جيسوس ولياندرو تروسارد بدلا من جورجينيو ومارتينيلي بحثا عن التعادل في الدقيقة 68.

وانفرد جيسوس في الدقيقة 80 وسدد كرة بعيدة عن المرمى دون أدنى خطورة على نوير.

وكاد أوديجارد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88 لكن نوير أبعدها لركنية، واحتسب الحكم المساعد ضربة مرمى وسط اعتراضات قائد الجنرز.

الدقائق الأخيرة مرت بدون أي جديد ليتأهل بايرن ميونيخ لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 21 في تاريخه.