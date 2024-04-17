"غلق صفحة القمة والتركيز على الكونفدرالية" جلسة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني على هامش مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد في نصف نهائي الكونفدرالية.

ووجه لبيب الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز على الأهلي في مواجهة القمة بالدوري وقدرتهم على إسعاد الجماهير.

وأشاد رئيس الزمالك بالروح القتالية للاعبين في اللقاء وأكد في حديثه أنهم يصنعون تاريخا جديدا لنادي الزمالك.

وطالب لبيب لاعبي الزمالك بضرورة غلق ملف مباراة القمة الأخيرة وضرورة التركيز في بطولة الكونفدرالية من أجل التتويج باللقب الفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

ويستضيف الزمالك فريق دريمز الغاني يوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي الكونفدرالية.

وشهد مران الزمالك عودة محمد صبحي حارس المرمى للمشاركة في التدريبات الجماعية.