مران الزمالك - انتظام صبحي في التدريبات.. وتطور إصابتي فتوح وزيزو

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 21:50

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي

انتظم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتماثل صبحي الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الضامة وتسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

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وشارك محمد صبحي في تدريبات حراس المرمى بصورة طبيعية.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك تطورات الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي أحمد فتوح وأحمد زيزو.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة فتوح بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وسيتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بأقرب وقت.

أما زيزو فسيخضع لآشعة رنين مغناطيسي غدا الخميسي لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في الكاحل وذلك بعد زوال التورم من قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها بمواجهة القمة أمام الأهلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء.

وأدى محمود علاء ويوسف أوباما ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران.

ويعاني محمود علاء من إصابة بجزع في أربطة الأنكل، في حين خضع أوباما من قبل لجراحة في الفك، وأدى الثنائي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك زيزو محمد صبحي فتوح
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