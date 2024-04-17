الثالث على التوالي.. إنبي يتعادل سلبيا أمام الداخلية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة إنبي ضد الداخلية

سقط إنبي في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري وهذه المرة أمام الداخلية.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة إنبي أمام الداخلية والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

ورفع إنبي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني من 18 مباراة خاضهم الفريق، بينما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 10 نقاط وبمباراة أقل.

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ولم يحقق إنبي الفوز في آخر أربع مباريات خاضهم بالدوري بهزيمة وثلاثة تعادلات.

أما الداخلية فلا يزال يبحث عن انتصاره الثاني في المسابقة حتى الآن.

وكان إنبي قد تغلب على الداخلية في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحل إنبي ضيفا على طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري.

بينما يستضيف الداخلية فريق مودرن فيوتشر يوم الإثنين بنفس الجولة.

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