كريسبو: الثأر من السباعية؟ الأهم في كرة القدم أن تستعد لليلة كبيرة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

هيرنان كريسبو

أوضح هيرنان كريسبو المدير الفني لـ العين الإماراتي أنه لم يفكر في الثأر من الهلال السعودي خلال لقاء اليوم بعدما خسر منهم سابقا في الموسم الماضي.

وفاز العين بنتيجة 4-2 في ذهاب ربع دوري أبطال آسيا على الهلال في الإمارات قبل خوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

ورد كريسبو على الثأر من خسارته 7-0 عندما كان مدربا للدحيل الموسم الماضي قائلا: "الأهم في الحياة ولعبة كرة القدم أن يكون الفريق تنافسيا، في عالم كرة القدم يجب أن تكون مستعد لليلة كبيرة، كانت لهم ليلة ولنا ليلة".

وأضاف "ببساطة لدينا لاعبين جيدين والأجواء مختلفة في دوري الأبطال، ولاعبي العين يرتاحون باللعب في دوري الأبطال".

وأكمل "لم يُحسم شيء ولدينا مباراة في الرياض والجميع عليه الاستعداد للمواجهة المقبلة".

وواصل "سعداء جدا بالنتيجة، أمامنا مواجهة الإياب للحسم، نواجه خصم قوي ولديه لاعبين مميزين، أنا سعيد لأن لاعبينا أعطو الجماهير فرحة وفخور بالأداء".

وأتم "لابا كودجو جاهز ومتاح واستبعاده عن المباراة بقرار فني".

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال عند 34 فوزا متتاليا في جميع المسابقات كأطول سلسلة في تاريخ كرة القدم.

الهزيمة أيضا أوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال كذلك عند 42 مباراة بجميع المسابقات، كأول خسارة لهم هذا الموسم.

وأصبح العين أكثر من فاز على الهلال في دوري أبطال آسيا برصيد 5 انتصارات، وأكثر من سجل أهداف في شباك الهلال برصيد 15 هدفا بالتساوي مع شباب الأهلي.

وحظى هيرنان كريسبو بجزء من الثأر الشخصي ضد الهلال، حيث خسر من الزعيم بنتيجة 7-0 في نصف نهائي النسخة الماضية عندما كان مدربا للدحيل القطري.

والآن يمتلك فرصة إقصاء الهلال حال استطاع تخطي عقبة لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا.

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