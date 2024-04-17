جيسوس: أعد جماهيرنا بالعودة في النتيجة ضد العين بالرياض

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

جيسوس _ مدرب الهلال

وعد جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال السعودي جماهير فريقه بالعودة في النتيجة ضد العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال بنتيجة 4-2 من العين في ذهاب نصف النهائي بالإمارات، وسيلتقي الفريقان إيابا في المملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل.

وقال جورج جيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "الهلال لم يعتد غير الانتصار، ولسنا سعداء بما قدمناه ضد العين".

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وأضاف "لدينا مباراة أخرى في الرياض، نحتاج إلى الإعداد بشكل جيد".

وواصل "لا يوجد مبالغة في الثقة، في كرة القدم لا تستطيع التحكم بما يحدث في المباراة، لم نعتاد أن نستقبل 4 أهداف منها 3 ركلات جزاء ويجب أن نجلس ونعرف سبب حدوث ذلك ونصححها".

وأوضح سبب عدم مشاركة صالح الشهري في اللقاء أساسيا "شعر ببعض الآلام بعد المباراة الماضية، ولم يستطع لعب مباراة كاملة، لذلك لم يلعب أساسيا ووضع الثلج اليوم على موقع إصابته".

وأتم "أعد جماهيرنا بالعودة في النتيجة بالرياض، نستطيع بدعم مشجعينا".

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال عند 34 فوزا متتاليا في جميع المسابقات كأطول سلسلة في تاريخ كرة القدم.

الهزيمة أيضا أوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال كذلك عند 42 مباراة بجميع المسابقات، كأول خسارة لهم هذا الموسم.

وأصبح العين أكثر من فاز على الهلال في دوري أبطال آسيا برصيد 5 انتصارات، وأكثر من سجل أهداف في شباك الهلال برصيد 15 هدفا بالتساوي مع شباب الأهلي.

وحظى هيرنان كريسبو بجزء من الثأر الشخصي ضد الهلال، حيث خسر من الزعيم بنتيجة 7-0 في نصف نهائي النسخة الماضية عندما كان مدربا للدحيل القطري.

والآن يمتلك فرصة إقصاء الهلال حال استطاع تخطي عقبة لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا.

الهلال العين دوري أبطال آسيا جورج جيسوس
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