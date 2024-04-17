انتهت أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(0) أرسنال.. تأهل معتاد لـ البافاري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

ويحتاج بايرن ميونيخ أو أرسنال للفوز من أجل التأهل.

وإذا تعادلا بأي نتيجة سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: تسديدة من أوديجارد يبعدها نوير لركنية لكن الحكم يحتسبها ركلة مرمى

ق 80: جيسوس ينفرد ويسدد كرة بعيدة عن المرمى

ق 64: جوووووول أووووووول بايرن ميونيخ يتقدم بالأول برأسية رائعة لكيميتش

ق 56: تمريرة خاطئة كادت تتسبب في هدف ضد ارسنال

ق 46: رأسية جوريتسكا ترتد من العارضة ثم متابعة كيميتش ترتطم بأقدام الدفاع والقائم الأيسر وتخرج لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: فرص غير مكتملة

ق 22: فرصة الهدف الأول تضيع لبايرن بتسديدة من مزرواي تمر بجوار القائم الأيسر

بداية اللقاء