انتهت أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(0) أرسنال.. تأهل معتاد لـ البافاري

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

أرسنال - بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

ويحتاج بايرن ميونيخ أو أرسنال للفوز من أجل التأهل.

أخبار متعلقة:
تشكيل أبطال أوروبا - كين يقود هجوم بايرن ميونيخ.. وعودة جابريل لقيادة دفاع أرسنال مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة توخيل: نملك الأفضلية على أرسنال.. ونحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب

وإذا تعادلا بأي نتيجة سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 88: تسديدة من أوديجارد يبعدها نوير لركنية لكن الحكم يحتسبها ركلة مرمى

ق 80: جيسوس ينفرد ويسدد كرة بعيدة عن المرمى

ق 64: جوووووول أووووووول بايرن ميونيخ يتقدم بالأول برأسية رائعة لكيميتش

ق 56: تمريرة خاطئة كادت تتسبب في هدف ضد ارسنال

ق 46: رأسية جوريتسكا ترتد من العارضة ثم متابعة كيميتش ترتطم بأقدام الدفاع والقائم الأيسر وتخرج لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: فرص غير مكتملة

ق 22: فرصة الهدف الأول تضيع لبايرن بتسديدة من مزرواي تمر بجوار القائم الأيسر

بداية اللقاء

أرسنال بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
العقدة مستمرة.. رأسية كيميتش تعيد بايرن لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال مباشر أبطال أوروبا – سيتي (1)-(1) ريال مدريد.. روديجير يهدر فرصة قتل المباراة تشكيل أبطال أوروبا - كين يقود هجوم بايرن ميونيخ.. وعودة جابريل لقيادة دفاع أرسنال تشكيل أبطال أوروبا – عودة ووكر ودي بروين وإيدرسون أمام ريال مدريد تشكيل أبطال أوروبا – ناتشو أساسي في دفاع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي سيميوني: الحظ لم يقف معنا أمام دورتموند جوندوجان: كل شيء كان في أيدينا لكننا تنازلنا عن بطاقة التأهل لـ سان جيرمان نجم سان جيرمان: التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة ولكن
أخر الأخبار
العقدة مستمرة.. رأسية كيميتش تعيد بايرن لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"غلق صفحة القمة والتركيز على الكونفدرالية" جلسة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام صبحي في التدريبات.. وتطور إصابتي فتوح وزيزو ساعة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. إنبي يتعادل سلبيا أمام الداخلية ساعة | الدوري المصري
كريسبو: الثأر من السباعية؟ الأهم في كرة القدم أن تستعد لليلة كبيرة ساعة | آسيا
طلائع الجيش يكرر انتصاره على البنك الأهلي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
جيسوس: أعد جماهيرنا بالعودة في النتيجة ضد العين بالرياض 2 ساعة | سعودي في الجول
انتهت أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(0) أرسنال.. تأهل معتاد لـ البافاري 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة