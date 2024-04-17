انتهت أبطال أوروبا – سيتي (1) 3 - 4 (1) ريال مدريد.. الملكي إلى نصف النهائي بركلات الترجيح

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي

روديجير يسجل الخامسة لريال مدريد والملكي يتأهل لنصف النهائي

إيدرسون يسجل الخامسة لمانشستر سيتي

ناتشو يسجل الرابعة لريال مدريد

فودين يسجل الرابعة لمانشستر سيتي

فاسكيز يسجل الثالثة لريال مدريد

كوفاسيتش يهدر الثالثة لمانشستر سيتي

بيلينجهام يسجل الثانية لريال مدريد

بيرناردو يهدر بغرابة الركلة الثانية لمانشستر سيتي

مودريتش يهدر الأولى لريال مدريد

ألفاريز يسجل الركلة الأولى لمانشستر سيتي

نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة تذهب إلى ركلات الترجيح

ق 112: نزول كوفاسيتش وستونز بدلا من دي بروين ومانويل أكانجي

ق 110: نزول ميليتاو بدلا من كارفاخال

ق 105: روديجير يهدر فرصة قتل المباراة بعد عرضية براهيم دياز

ق 102: نزول لوكاس فاسكيز بدلا من فينيسيوس

ق 100: ووكر يتدخل في الوقت المانسب ضد فينيسيوس

نزول ألفاريز بدلا من هالاند

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب إلى الوقت الإضافي

ق 85: نزول براهيم دياز بدلا من رودريجو

ق 81: دي بروين يهدر الثاني

ق 79: خروج توني كروس ونزول مودريتش

ق 78: أوووووووووه دي بروين يسدد بطريقة رائعة ولونين يتألق

ق 75: جووووووول دي بروين والتعادل

ق 72: نزول دوكو بدلا من جريليش

ق 70: تسديدة من جريليش ولونين يتألق

ق 55: إنقاذ جديد رائع من كامافينجا

ق 51: أوووووووووووووووه ناتشو يبعد كرة التعادل ببراعة

ق 47: لونين يتألق مرتين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول تقدم ريال مدريد بهدف دون رد

ق 45: ركنية من دي بروين يبعدها لونين قبل أن تسكن الشباك

ق 44: ضغط سماوي رهيب

ق 37: إنذار لـ كارفاخال بعد تدخل من جريليش

ق 35: أوووووووه روديجير يتدخل في الوقت المناسب ويبعد تسديدة جاك جريليش

ق 27: تسديدة قوية من دي بروين ولونين يتألق

ق 24: فرصة الثاني تضيع من تسديدة كارفاخال بعد متابعة لهجمة فينيسيوس ويتصدى له جفارديول

ق 19: أووووووووه ماذا ضاعت من سيتي عرضية من دي بروين اصطدمت في الدفاع وتابعها هالاند بضربة رأسية اصطدمت في العارضة ثم ارتدت إلى بيرناردو أمام المرمى الخالي لتصطدم به وتمر جوار القائم

ق 15: ضغط سماوي قوي

ق 12: جووووووول روريجو والأول لريال مدريد

ق 10: تسديدة من كامافينجا يمسك بها إيدرسون

ق 8: عرضية من دي بروين من ناحية اليمين يمسك بها لونين

انطلاق المباراة

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