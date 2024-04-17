ثأر كريسبو أوقف سلسلة الزعيم.. العين ينتصر برباعية على الهلال في دوري أبطال آسيا

أسقط العين الإماراتي ضيفه الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في لقاء أقيم على استاد هزاع بن زايد.

سجل أهداف العين: سفيان رحيمي (3) وكاكو، فيما سجل ثنائية الهلال: مالكوم وسالم الدوسري.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال عند 34 فوزا متتاليا في جميع المسابقات كأطول سلسلة في تاريخ كرة القدم.

الهزيمة أيضا أوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال كذلك عند 42 مباراة بجميع المسابقات، كأول خسارة لهم هذا الموسم.

وأصبح العين أكثر من فاز على الهلال في دوري أبطال آسيا برصيد 5 انتصارات، وأكثر من سجل أهداف في شباك الهلال برصيد 15 هدفا بالتساوي مع شباب الأهلي.

وحظى هيرنان كريسبو بجزء من الثأر الشخصي ضد الهلال، حيث خسر من الزعيم بنتيجة 7-0 في نصف نهائي النسخة الماضية عندما كان مدربا للدحيل القطري.

والآن يمتلك فرصة إقصاء الهلال حال استطاع تخطي عقبة لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا.

التشكيل

بدأ سفيان رحيمي في هجوم العين الإماراتي، فيما قاد عبد الله الحمدان هجوم الهلال السعودي.

وصف المباراة

تقدم العين مبكرا في الدقيقة 6 إثر بينية من يحيى نادر لسفيان رحيمي الذي انفرد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وسدد على يمين العويس مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 22 انفرد رحيمي وأسقطه العويس أرضا، وعاد لتقنية الفيديو الذي أكدت صحة قراره.

وسجل رحيمي ركلة الجزاء في الدقيقة 25 معززا التقدم بنتيجة 2-0.

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وكاد البليهي أن يقلص الفارق برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 32 احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة للعين بعد تعرض إريك جورجينس للعرقلة من علي البليهي.

ورغم اعتراضات لاعبي الهلال احتسبت تقنية الفيديو ركلة الجزاء لصالح العين لتكون الثانية في المباراة.

وانبرى رحيمي مرة أخرى وسجل الثالث في الدقيقة 37 والهاتريك الخاص به.

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وأصبح رحيمي أول لاعب يسجل هاتريك للعين في دوري أبطال آسيا منذ 2013.

كما بات أول لاعب يسجل هاتريك في مرمى الهلال بدوري أبطال آسيا.

وللمرة الثالثة في تاريخ الهلال يستقبل الأزرق 3 أهداف في الشوط الأول بدوري أبطال آسيا بعد الغرافة القطري في 2010 والسد القطري في 2019.

كما رفع رصيده لـ 11 هدفا في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا في 11 مباراة.

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شوط أول انتهى بثلاثية للعين.

وفي الشوط الثاني قلص مالكوم الفارق سريعا للهلال بعد تمريرة وصلت لسيرجي ملينكوفيتش سافيتش أرسلها عرضية أرضية للبرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك في الدقيقة 48.

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وبعد 4 دقائق طالب رحيمي بالحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من كاليدو كوليبالي.

وعاد الحكم مجددا لمطالعة تقنية الفيديو التي أثبتت صحة مطالبات العين وأعلن احتساب ركلة جزاء للمرة الثالثة للعين ضد الهلال في المباراة.

وتلك المرمى انبرى الباراجوياني كاكو للركلة وسجل في شباك العويس مسجلا في الدقيقة 56 الهدف الرابع للعين.

وللمرة الثانية في مواجهات الفريقين يحتسب الحكم 3 ركلات جزاء بعد مواجهتهما في 2018 حيث احتسب 3 ركلات للعين سجلوا 2 وأهدروا 1، حينها.

هدف | العين الإماراتي يتقدم 4 - 1 على الهلال السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 56 نفذها كاكو #العين_الهلال || #دوري_أبطال_آسيا || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/O05Kn1JIsD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2024

هدأت أحداث المباراة قليلا بين لاعبين الفريقين مع تراجع لاعبي العين من أجل الدفاع عن الرباعية، فيما بدأ الهلال الزيادة العددية لتقليص الفارق.

وقلص سالم الدوسري الفارق في الدقيقة 78 بمهارة فردية مستغلا تشتيت خاطئ من الدفاع في منتصف منطقة الجزاء.

هدف | الهلال السعودي يقلص الفارق 2 - 4 أمام العين الإماراتي في الدقيقة 78 عبر سالم الدوسري #العين_الهلال || #دوري_أبطال_آسيا || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/uaQq96uxAP — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2024

وفي 79 كاد سافيتش أن يسجل هدف الهلال الثالث ويشعل اللقاء لكن كرته مرت بجوار القائم.

زاد الضغط الهلالي بحثا عن تقليص الفارق أكثر.

وفي الدقيقة 90+7 منع القائم الأيمن تسديدة صاروخية من سالم الدوسري من خارج منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز العين.