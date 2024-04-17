تشكيل أبطال أوروبا - كين يقود هجوم بايرن ميونيخ.. وعودة جابريل لقيادة دفاع أرسنال

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

جابرييل - هاري كين - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

يقود هاري كين هجوم بايرن ميونيخ ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يبدأ كاي هافيرتز بهجوم أرسنال، وعاد جابريل ماجاليس لقيادة دفاع الفريق اللندني.

ويلتقي الفريقان على استاد أليانز أرينا في ميونيخ في التاسعة مساءً.

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وجاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي – ماتيس دي ليخت – إريك داير – يوشوا كيميتش

الوسط: ليون جوريتسكا – كونراد لايمر

أمامهما: رافائيل جيريرو – جمال موسيالا – ليروي ساني

الهجوم: هاري كين

فيما جاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابريل ماجاليس – ويليام صاليبا – تاكيهيرو تومياسو

الوسط: مارتن أوديجارد – جورجينيو – ديكلان رايس

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابريل مارتينيلي

وانتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

ويحتاج بايرن ميونيخ أو أرسنال للفوز من أجل التأهل.

وإذا تعادلا بأي نتيجة سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنصف النهائي.

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