كرة سلة - مؤتمر صحفي لـ أجوستي وقائد الأهلي قبل افتتاح مواجهات الدوري الإفريقي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة TheBAL عن عقد مؤتمر صحفي لفريق الأهلي غدا الخميس.

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من أجوستي بوش بجانب لاعب من الأهلي قبل افتتاح أولى مباريات مجموعة النيل.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر منافسات مجموعة النيل للموسم الثالث على التوالي.

وتقام بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الرابعة تحت رعاية NBA، وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية.

ويفتحح الأهلي مشواره يوم الجمعة بمواجهة سيتي أويلرز الأوغندي في تمام السابعة مساء.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

ويأتي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × سيتي أويلرز (الجمعة 19 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (السبت 20 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × سيتي أويلرز (الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (السبت 27 أبريل 8:00 مساء)