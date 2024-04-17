كرة سلة - مؤتمر صحفي لـ أجوستي وقائد الأهلي قبل افتتاح مواجهات الدوري الإفريقي

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة سلة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة TheBAL عن عقد مؤتمر صحفي لفريق الأهلي غدا الخميس.

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من أجوستي بوش بجانب لاعب من الأهلي قبل افتتاح أولى مباريات مجموعة النيل.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر منافسات مجموعة النيل للموسم الثالث على التوالي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - ثريا محمد تغيب عن الأهلي والمنتخب حتى نهاية العام لظروف شخصية كرة سلة - بقيادة ليبرون وكيري ونجوم NBA.. قائمة نارية لـ أمريكا في الأولمبياد كرة سلة - بعد خسارة الملحق الأول.. موقف منتخبي مصر 3×3 من أولمبياد باريس كرة سلة - الملحق الأول.. مشاركة رجال وسيدات مصر 3×3 بتصفيات هونج كونج

وتقام بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الرابعة تحت رعاية NBA، وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية.

ويفتحح الأهلي مشواره يوم الجمعة بمواجهة سيتي أويلرز الأوغندي في تمام السابعة مساء.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

ويأتي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × سيتي أويلرز (الجمعة 19 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (السبت 20 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × سيتي أويلرز (الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (السبت 27 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي كرة سلة الدوري الإفريقي
نرشح لكم
كرة سلة - ثريا محمد تغيب عن الأهلي والمنتخب حتى نهاية العام لظروف شخصية بتواجد ثلاثة محترفين.. الأهلي يعلن قائمته للمشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة كرة سلة - بعد خسارة الملحق الأول.. موقف منتخبي مصر 3×3 من أولمبياد باريس كرة سلة - الملحق الأول.. مشاركة رجال وسيدات مصر 3×3 بتصفيات هونج كونج كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد إلى نصف نهائي الدوري بعد التغلب على الاتصالات كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
آخر البطاقات الأوروبية.. سالزبورج يتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العقدة مستمرة.. رأسية كيميتش تعيد بايرن لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"غلق صفحة القمة والتركيز على الكونفدرالية" جلسة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام صبحي في التدريبات.. وتطور إصابتي فتوح وزيزو ساعة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. إنبي يتعادل سلبيا أمام الداخلية ساعة | الدوري المصري
كريسبو: الثأر من السباعية؟ الأهم في كرة القدم أن تستعد لليلة كبيرة 2 ساعة | آسيا
طلائع الجيش يكرر انتصاره على البنك الأهلي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
جيسوس: أعد جماهيرنا بالعودة في النتيجة ضد العين بالرياض 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة